Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Covid -19’a sansür skandalı!

Covid -19’a sansür skandalı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
27 Ağustos 2024 - 15:17

Meta’nın CEO’su olan Mark Zuckerberg’in ABD temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Cumhuriyetçi Başkanına yazdığı mektupta Biden yönetiminin Meta uygulamalarında Covid-19 içeriklerine yönelik sansür baskısı ile karşı karşıya kaldıklarını itiraf etti.

Dünyanın en popüler uygulamalarını içinde barındıran Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ABD’nin başkanı Biden yönetiminden üst düzey yetkililer tarafından Meta’ya Pandemi zamanında Covid-19 ile alakalı içeriklerin sansürlenmesine yönelik baskı yapıldığını iddia etti.

26 Ağustos tarihinde Zuckerberg tarafından yazılan mektupta kendisine yapılan bu baskı sonucunda Meta’nın içerik kaldırma konusunda aldıkları kararlara daha önceleri ses yükseltmediği için pişman olduğunu ve böylesi bir durumun yeniden yaşanması halinde buna direneceğini aktardı.

112802409.webp

FACEBOOK AMERİKALILARI SANSÜRLEDİ

Zuckerberg’e yönelik yazılan mektubun ifade özgürlüğü açısından büyük bir kazanım olduğu nitelendirilirken Zuckerberg’in ‘Facebook’un Amerikalıları sansürlediğini’ kabul ettiğini söyledi.

ZUCKERBERG SEÇİMDE KİMSEYİ DESTEKLEMEYECEK

Meta Ceo’su Zuckerberg 5 Kasım tarihinde yapılacak olan Başkanlık seçiminde kimsenin yanında yer almamak için seçim altyapısını desteklemek için katkıda bulunmayacaklarını açıkladı. 2020 yılında, pandemi sırasında yapılan ve mevcut Başkan Joe Biden’ın seçildiği son seçim sürecinde, Mark Zuckerberg, seçim altyapısına destek olmak adına Chan Zuckerberg İnisiyatifi aracılığıyla 400 milyon dolarlık bir katkıda bulunmuştu.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlaca dev zam geliyor!İlaca dev zam geliyor!
Alpay Özalan’ın yumruk attığı Ahmet Şık sessizliğini bozdu!Alpay Özalan’ın yumruk attığı Ahmet Şık sessizliğini bozdu!
Demirören Medya’da küçülme operasyonu!Demirören Medya’da küçülme operasyonu!
Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı!Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı!
Can Atalay ‘kanlı oturum’ hakkında konuştu!Can Atalay ‘kanlı oturum’ hakkında konuştu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Covid -19’a sansür skandalı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’u sağanak vurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlaca dev zam geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÜNLÜ YAPIMCI NEREYE BAKIYOR
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alpay Özalan’ın yumruk attığı Ahmet Şık sessizliğini bozdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demirören Medya’da küçülme operasyonu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Can Atalay ‘kanlı oturum’ hakkında konuştu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esad’dan kritik ‘Türk askeri’ açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fransa ile Rusya arasında ‘Telegram’ krizi!
SON DAKİKA HABERLERİ
Covid -19’a sansür skandalı!Ağustos 27, 2024-3:17 pm
İstanbul’u sağanak vurdu!Ağustos 27, 2024-3:15 pm
İlaca dev zam geliyor!Ağustos 27, 2024-3:13 pm
Alpay Özalan’ın yumruk attığı Ahmet Şık sessizliğini bozdu!Ağustos 27, 2024-3:04 pm
Demirören Medya’da küçülme operasyonu!Ağustos 27, 2024-3:01 pm
Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı!Ağustos 27, 2024-3:00 pm
Can Atalay ‘kanlı oturum’ hakkında konuştu!Ağustos 27, 2024-3:00 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !