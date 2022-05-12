ABRAMOVİÇ’İN SON GÖZDESİ DİDEM AKSU’MU!!!

Ünlü astrolog Michaela Astro’nun ünü sınırları değil okyanusları aşıp Dominik Cumhuriyeti’nr kadar uzandı!Son günlerdeki düşük performansları sayesinde;Survivor’ın popüler yarışmacısının annesi dünyaca ünlü astrolog Michaela’dan yardım etmiş!Duyduğumuza göre”Michaela lütfen çocuğumu 1.yap diğerleri hep sakatlansın, ne kazanırsak yarısı senin”demiş!Bunu duyan Michaela ise”Bu teklifi asla kabul edemem;orada herkes açlıkla ve yorgunlukla savaşırken bu asla etik olmaz!”deyip bu teklifi reddetmiş!”Ben ünlü sanatçılara,CEO’lara ve siyasetçilere danışmanlık veriyorum;ama spor centilmenlik ve fiziksel güç gerektiren bir şey ben diğer çocuklara nasıl kıyayım,bu teklif asla bana göre değil”dedi!Bütün dünya liderleri ve yıldızlarının peşinden koştuğu Michaela 3 asistanıyla birlikte randevudan randevuya koşuyor!