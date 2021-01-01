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Casuslukla Suçlanan DEVA Partili Metin Gürcan Tutuklandı: İşte İfadesi

Casuslukla Suçlanan DEVA Partili Metin Gürcan Tutuklandı: İşte İfadesi
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30 Kasım 2021 - 13:02

Casuslukla Suçlanan DEVA Partili Metin Gürcan Tutuklandı: İşte İfadesi

Siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı.

Casuslukla Suçlanan DEVA Partili Metin Gürcan Tutuklandı: İşte İfadesi

İstanbul’da ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Gürcan’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki ifadesinde, “Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme’ suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

Gürcan, İstanbul’daki işlemlerinin ardından Ankara’ya getirildi. Gürcan’ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlandı. Gürcan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçundan gözaltına alındıktan sonra bugün Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki ifadesine ulaşıldı.

YAPILAN GÖRÜŞMELERİ AÇIKLADI

Yapılan sorgusunda, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirten Gürcan, “Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme yapılıyor. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri herkesin erişimine açık kaynaklardan derledim” ifadelerini kullandı.

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