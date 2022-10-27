‘Cam tavanlar yıkılsın’

İş dünyasında kadının güçlenmesinin ülkemizin gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, “Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde öncelikle kadınların iş dünyasında karşılaştıkları cam tavanların ortadan kaldırılması, adil bir şekilde haklara sahip olmaları ve her alanda daha güçlü bir şekilde var olmaları göz ardı edilemeyecek bir gerekliliktir” diye konuştu.

Türkiye ve Çin’deki iki üretim tesisinde kurulu 15 milyon adet üretim kapasitesi ile hem araç üreticilerinin orijinal parça gereksinimlerini hem de satış sonrası pazarındaki müşterilerin yedek parça ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, “Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunurken bir yandan da özellikle kadının odak noktasında olduğu toplumsal konulara da önemli projelerde yer alarak destek sağlamaya çalışıyoruz. 1981’den bugüne kalıp yargılarından sıyrılmış eşitlikçi bir anlayışın yerleşmesi için çabalayan kurumlardan biri olduk. Önyargılardan, kalıplardan arındırılmış, kadını ötekileştirmeyen, cinsiyet eşitliğini benimseyen kurum kültürümüzden asla taviz vermiyor, tavır ve tutumlarımızı bu yönde sergiliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesini; sahip olduğumuz kültürel, tarihi ve toplumsal değerlerimizle kalkınmamızın başlıca gereklerinden biri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışanlarını ve paydaşlarını bilgilendirmek ve farkındalık oluşmasına destek olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimler organize edip projeler geliştirdiklerin söyleyen Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, bu kapsamda her geçen yıl kadın çalışan sayısını da arttırdıklarını vurguladı. Tezer, sözlerine şöyle devam etti:

‘KADINLAR KULÜBÜNÜ KURDUK’

“Nihayetinde şirketimizde kadınların sosyalleşmesini, kişisel gelişimlerinin desteklenmesini, bilgilendirilmelerini sağlamak ve toplumsal değişime katkı sunmak amacıyla Kadınlar Kulübü’nü kurduk. Kulübün kurulması ile birlikte özgüven, çalışma yaşamına adaptasyon ve organizasyonlara katılım arttı” dedi.

GÖZ ARDI EDİLMEZ BİR GEREKLİLİK

Seger bünyesinde çalışanlardan oluşan ‘Eşitliğin Sesi’ çalışma grubunu da kurduklarını ifade eden Tezer, “Aynı zamanda bu grup sayesinde hedef ve faaliyet planlarımızı belirleyerek, ‘eşitlik politikamızı’ oluşturduk. Şu an da Bursa’da eşitlik politikasına sahip ilk 10 firmadan biriyiz. Ayrıca sosyal medya platformlarında yer alan ‘Sesimiz Eşitliğimiz’ isimli hesabımızda yaptığımız paylaşımlar ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerekliliğine ve kadının güçlenmesinin ülkemizin gelişimi açısından önemine vurgu yapıyoruz. Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde öncelikle kadınların iş dünyasında karşılaştıkları cam tavanların ortadan kaldırılması, adil bir şekilde haklara sahip olmaları ve her alanda daha güçlü bir şekilde var olmaları göz ardı edilemeyecek bir gerekliliktir” diye konuştu.

BU KIVILCIM TÜM ÜLKEYE YAYILMALI

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi ile daha önce iş hayatına katılmamış kadınları meslek liselerinde aldıkları teknik eğitimler sonrasında Bursa’daki fabrikada istihdam ettiklerini belirten Tezer, “Bu proje ile iş yaşamına ilk kez Seger’de adım atan kadınlar, halen şirketimizin bünyesinde çalışmaya devam ediyor. Kadının güçlenmesine yönelik hayata geçirdiğimiz bu faaliyeti bir kıvılcım olarak nitelendiriyoruz ve bu kıvılcımın ülkemizin her köşesine yayılması ile her yönü ile kalkınmış özlenen Türkiye’ye kavuşacağımızı temenni ediyoruz” diye konuştu.

‘SORUMLULUK İÇİN TALEPKÂR OLMALILAR’

SEGER Genel Müdürü Tülin Tezer, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara şu tavsiyelerde bulundu: “Öncelikle kadın olarak kendilerine her zaman güvensinler, emeğin cinsiyeti olamadığına öncelikle kendileri inansınlar. Daima hayallerinin peşinden gitsinler, kariyerlerinde kadın oldukları için yükselemeyeceklerini asla düşünmesinler ve daha fazla sorumluluk almak konusunda talepkar olsunlar. Maalesef kadınlar iş yaşamında kariyer basamaklarında yükselebilmek için erkeklere oranla kendilerini başarıları ile daha fazla kanıtlamak zorundalar ama bu kesinlikle bir dezavantaj değil tam tersine kadınları güçlendiren bir durum. Önemli olan daha fazla çalışma, başarma karalılığını gösterebilmek, azimli ve sabırlı olmak.”

GLOBAL KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ

2016 yılında WEPs’i (Women Empowerment Principles–Kadının Güçlenmesi Prensipleri)imzaladıklarını belirten Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, “Ardından Global Compact, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma grubunun altında yer alan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’na katıldık. 2017’de Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı’nın desteği ile oluşturulan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ne destek veren şirketlerden biri olduk. Bu proje kapsamında, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile bir işbirliği protokolü yaptık. Bu işbirliği, herhangi bir şiddete uğrayan Seger çalışanlarına dernek tarafından ücretsiz destek sağlanmasını da kapsadı” dedi.