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Pamela Anderson’dan tecavüz itirafı

Pamela Anderson’dan tecavüz itirafı
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07 Mart 2023 - 17:32

Dünyaca ünlü yıldız Pamela Anderson, bu kez 12 yaşındayken tecavüze uğradığını dile getirdi.

Bir süredir hakkında daha önce bilinmeyenleri açıklayarak gündeme gelen  Pamela Anderson, ‘Playboy’ için modellik yapmanın kendisini utangaçlıktan kurtarıp, ilk kez özgür hissettirdiğini ifade etti.

55 yaşındaki Anderson, verdiği bir röportajda, çocukken aşırı derecede utangaçlaştığını ve bu utangaçlığın çok güçsüzleştiren bir şey olduğunu söyledi.

Çocukken çok utangaç biri olduğunu söyleyen Anderson, kendini şöyle anlattı:

“Özgüven yoktu”

“Küçükken başıma kapüşon geçirir ve iplerini bir delik kalacak kadar çekerdim, böylece sadece şu kadarcık görebilirdim. Görünüşümden nefret ediyordum, her şeyden nefret ediyordum. Çok utangaçtım ve hep herkesin güzel olduğunu düşünüyordum; bense o güvene ya da özgüvene sahip değildim.”

Vancouver’da ‘Playboy’un tekliflerini birkaç kez reddeden Anderson, adrenalin ve korkunun üstesinden nasıl geldiğinden de bahsetti:

“Neden olmasın”

“Sonunda bir durumun içindeydim ve ‘Neden olmasın?’ diye düşündüm. ‘Ben bunu bir deneyeyim’ dedim. Sonra Los Angeles’a gittim ve dehşet içindeydim.

Ardından ilk fotoğraf çekimimi yaptım. İlk flaşta gözlerimi açtım ve bir uçurumdan düşüyormuş gibi hissettim. Gerçekten sadece kontrol etmeye çalışmaktansa akışına bırakıyormuşum gibi hissettim. Bu ilk kez özgür hissettiğim zamandı. Sonra yola koyuldum.”

Pamela Anderson, 12 yaşındayken tecavüze uğraması hakkında ise “Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm. Kaset çalındığında da öyle hissettim ve ifadem alınırken çok acımasızlardı.” demişti.

Pamela Anderson'dan tecavüz itirafı

Pamela Anderson'dan tecavüz itirafı

Pamela Anderson'dan tecavüz itirafı

 

 

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