  3. Özcan Deniz Sahnedeki Sözleriyle Korkuttu!

Özcan Deniz Sahnedeki Sözleriyle Korkuttu!

Ailesiyle yaşadığı sorunlar ve kardeşi Ercan Deniz ile aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, sahnede yaptığı açıklamalarla sevenlerini endişelendirdi.

Özcan Deniz, hayatın kendisini istemediği bir yöne doğru sürüklediğini belirterek, “O yüzden de o istemediğim yerde, istenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Ve bir daha beni sahnede de göremeyebilirsiniz. Belki hiç göremezsiniz. Bu gece bunun miladıdır. Hepinizi çok seviyorum. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Allah’a emanet” dedi.

Geçmişte Özcan ve Ercan Deniz arasında evlerle ilgili protokol imzalandığı ve barış sağlandığı iddia edilse de, bazı tehdit iddiaları gündeme gelmişti. Özcan Deniz’in sahnede paylaştığı bu sözler, hayranları arasında büyük endişeye yol açtı.

