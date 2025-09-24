  1. Haberler
  2. EKONOMİ
  3. Borsa İstanbul’dan Kritik Hamle: Beş Hisseye Kredili İşlem Yasağı

Borsa İstanbul’dan Kritik Hamle: Beş Hisseye Kredili İşlem Yasağı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Borsa İstanbul, Cosmos Yatırım, Tukaş, Adese GYO, Lüks Kadife ve Doğan Burda hisselerine kredili işlem yasağı getirdiğini duyurdu. Karar, SPK’nın Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kararı doğrultusunda alındı ve 23 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Hisseler İçin Alınan Önlemler

Açıklamada ayrıca, daha önce VBTS kapsamında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirlerinin, emir paketi tedbirlerinin süresince de geçerli olacağı ifade edildi.

Borsa İstanbul’dan Kritik Hamle: Beş Hisseye Kredili İşlem Yasağı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp