Borsa İstanbul’dan Kritik Hamle: Beş Hisseye Kredili İşlem Yasağı

Borsa İstanbul, Cosmos Yatırım, Tukaş, Adese GYO, Lüks Kadife ve Doğan Burda hisselerine kredili işlem yasağı getirdiğini duyurdu. Karar, SPK’nın Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kararı doğrultusunda alındı ve 23 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Hisseler İçin Alınan Önlemler

Açıklamada ayrıca, daha önce VBTS kapsamında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirlerinin, emir paketi tedbirlerinin süresince de geçerli olacağı ifade edildi.