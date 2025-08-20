AJet’ten Avrupa’ya 9 Euro Uçak Bileti Kampanyası Başladı

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi olan AJet, yolcularına büyük bir seyahat fırsatı sunuyor. Şirket, Avrupa’nın en çok tercih edilen 9 ülkesine düzenlenecek uçuşlarda, sadece 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı.

Kampanya Detayları

AJet’in başlattığı bu indirimli bilet kampanyası, 20 Ağustos 2025 saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar geçerli olacak. Bilet alan yolcular, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında uygun fiyatlarla Avrupa’ya seyahat etme imkânına kavuşacak. Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç’i kapsıyor.

8 KG KABİN BAGAJI ÜCRETSİZ

AJet’in sunduğu fırsatlar yalnızca bilet fiyatıyla sınırlı değil. Kampanya kapsamında alınacak biletlerde 8 kilogram ücretsiz kabin bagajı hakkı da bulunuyor. Ayrıca basic paket kapsamında yolcular ek bagajlarını da uygun fiyatlarla satın alabilecek:

10 kg’ye kadar uçak altı bagaj : 5 euro

11-20 kg arası bagaj: 9 euro

112 BİN 224 KOLTUK SATIŞA SUNULDU

Kampanya çerçevesinde toplam 112 bin 224 koltuk indirimli fiyatlarla satışa çıktı. Bu koltuklar, yalnızca AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla alınabilecek. Kampanya, Avrupa’dan Türkiye’ye geliş ve Türkiye’den Avrupa’ya gidiş yönündeki direkt uçuşları kapsıyor.

SEYAHATSEVERLERE KAÇIRILMAZ FIRSAT

Sonbahardan ilkbahara uzanan geniş tarih aralığıyla dikkat çeken kampanya, hem tatil planlayanlara hem iş seyahatine çıkacaklara büyük avantaj sağlıyor. Özellikle Avrupa’da yaşayan gurbetçiler için Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla seyahat etme imkânı sunuluyor.

AJet, uygun fiyat politikası ve geniş kampanya ağıyla kısa sürede yolcuların dikkatini çekmeyi başardı. Yeni kampanya ile birlikte, şirketin yolcu sayısını artırarak havacılık sektöründe daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.