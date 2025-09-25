Ankara kulislerinden bomba iddia!

Nefes yazarı Aytunç Erkin, “suça bulaşmış örgüt mensuplarına ceza indirimi ve ardından denetimli serbestlik uygulanabileceği” yönünde kulis bilgileri olduğunu öne sürdü. Ancak kamuoyunun tepkisinin ölçüldüğü ve henüz resmi bir adım atılmadığı belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde yürütülen “Terörsüz Türkiye” açılım süreci kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Erkin, gazeteci Sinan Burhan’ın TV100’de aktardığı kulis bilgilerine göre iki farklı yaklaşım tartışılıyor: Birinci görüş, suça bulaşmış örgüt üyelerine ceza indirimi ve denetimli serbestlik uygulanmasını; ikinci görüş ise ceza indirimi olmadan yargılama ve infazların durdurulmasını öngörüyor.

Hukukçular, söz konusu önerilerin şehit yakınları ve gazileri rahatsız etmemesi gerektiğini ve Meclis’in bu süreci geniş mutabakatla yürütmesinin önemine dikkat çekiyor.