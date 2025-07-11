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Tarikat İçinde Tapu Savaşı: Menzil’de Külliye Krizi Mahkemelik Oldu

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Menzil Cemaati’nde Abdulbaki Elhüseyni’nin vefatının ardından başlayan miras kavgası, hukuki boyuta taşındı. Çorum’daki dergâh binası için açılan tahliye davası, kardeşler arasındaki mülkiyet çatışmasını bir kez daha gündeme getirdi.

Cemaatin önde gelen isimlerinden Mübarek ve Fettah Elhüseyni’nin ortak olduğu Erol İnşaat A.Ş., Çorum’daki külliyenin boşaltılması için Çorum İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Dava dilekçesinde, binanın kendilerine ait olduğu ve dernek tarafından izinsiz kullanıldığı öne sürüldü.

Öte yandan, Çorum Semerkand Gönülleri Derneği, yapının vakıf amacıyla kullanıldığını savunarak, mülkiyetin tüm Müslümanlara ait olduğunu belirtti. Dernek, binanın cami ve sohbet ortamı olarak hizmet verdiğini ifade ederken, davacılar bu savunmanın 677 sayılı Devrim Kanunu’na aykırı olduğunu ileri sürdü.

Davanın tarafları arasında geçmişten gelen fikir ayrılıkları da yeniden alevlendi. Saki Elhüseyni taraftarları, diğer iki kardeşi “paravan şirketlerle cemaat mallarını devretmekle” suçlarken, toplanan bağışların şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini belirtti. Saki Elhüseyni’nin “Toplanan paraların nereye gittiğini devlet bulsun” çağrısı dikkat çekti.

Mahkeme süreci sürerken, dava yalnızca bir mülkiyet tartışması olmaktan çıkıp, cemaatin geleceğine yönelik büyük bir iç hesaplaşmaya dönüştü. Bu gelişmelerin, cemaatin Türkiye ve Avrupa’daki diğer mülklerini de etkilemesi bekleniyor.

Tarikat İçinde Tapu Savaşı: Menzil’de Külliye Krizi Mahkemelik Oldu
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