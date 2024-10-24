Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen yıl daha da kızışıyor. Markalar, öne çıkabilmek için sürekli olarak daha güçlü ve yenilikçi cihazlar piyasaya sürüyor. Bu rekabetin önemli unsurlarından biri de batarya ömrü. Kullanıcıların büyük önem verdiği şarj süresi, yeni modellerle birlikte artmaya devam ediyor. Peki şarjı en uzun giden akıllı telefonlar hangileri? İşte sıralama…

Şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri

Akıllı telefonları test edip puanlayan DXOMARK ekibi tarafından paylaşılan bilgilere göre Oppo Find X7 Ultra, şarjı en uzun giden telefon konumunda. Zirvedeki cihazı Honor Magic6 Pro, Honor Magic6 Lite (5800 mAh) ve Honor X9b takip ediyor.

Şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri

Beşinci ve altıncı sırada ise yine aynı markaya ait Honor Magic5 Lite 5G ve Honor X7b modelleri bulunuyor. Bu cihazları Oppo Find X6 Pro, Honor Magic6 Lite (5300 mAh), Honor X7a ve Oppo Reno12 Pro takip ediyor. Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;

SıraAkıllı TelefonBatarya Puanı
1Oppo Find X7 Ultra160
2Honor Magic6 Pro157
3Honor Magic6 Lite (5800 mAh)156
4Honor X9b156
5Honor Magic5 Lite 5G152
6Honor X7b151
7Oppo Find X6 Pro151
8Honor Magic6 Lite (5300 mAh)150
9Honor X7a147
10Oppo Reno12 Pro147
11Realme GT Neo 5 (240W)147
12Oppo Reno6 5G146
13Oppo Reno12144
14Realme GT Neo 2 5G144
15Honor X9a143
16Samsung Galaxy S23 Ultra142
17Honor Magic5 Pro141
18Oppo Reno8 5G141
19Asus ROG Phone 6140
20Sony Xperia 10 V140

Apple’ın ilk 20 sıralamasında olmaması gözden kaçmıyorken, Honor’un ise bu alanda başarılı olduğu net bir şekilde görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.