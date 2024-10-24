Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen yıl daha da kızışıyor. Markalar, öne çıkabilmek için sürekli olarak daha güçlü ve yenilikçi cihazlar piyasaya sürüyor. Bu rekabetin önemli unsurlarından biri de batarya ömrü. Kullanıcıların büyük önem verdiği şarj süresi, yeni modellerle birlikte artmaya devam ediyor. Peki şarjı en uzun giden akıllı telefonlar hangileri? İşte sıralama…
Şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri
Akıllı telefonları test edip puanlayan DXOMARK ekibi tarafından paylaşılan bilgilere göre Oppo Find X7 Ultra, şarjı en uzun giden telefon konumunda. Zirvedeki cihazı Honor Magic6 Pro, Honor Magic6 Lite (5800 mAh) ve Honor X9b takip ediyor.
Beşinci ve altıncı sırada ise yine aynı markaya ait Honor Magic5 Lite 5G ve Honor X7b modelleri bulunuyor. Bu cihazları Oppo Find X6 Pro, Honor Magic6 Lite (5300 mAh), Honor X7a ve Oppo Reno12 Pro takip ediyor. Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|Akıllı Telefon
|Batarya Puanı
|1
|Oppo Find X7 Ultra
|160
|2
|Honor Magic6 Pro
|157
|3
|Honor Magic6 Lite (5800 mAh)
|156
|4
|Honor X9b
|156
|5
|Honor Magic5 Lite 5G
|152
|6
|Honor X7b
|151
|7
|Oppo Find X6 Pro
|151
|8
|Honor Magic6 Lite (5300 mAh)
|150
|9
|Honor X7a
|147
|10
|Oppo Reno12 Pro
|147
|11
|Realme GT Neo 5 (240W)
|147
|12
|Oppo Reno6 5G
|146
|13
|Oppo Reno12
|144
|14
|Realme GT Neo 2 5G
|144
|15
|Honor X9a
|143
|16
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|142
|17
|Honor Magic5 Pro
|141
|18
|Oppo Reno8 5G
|141
|19
|Asus ROG Phone 6
|140
|20
|Sony Xperia 10 V
|140
Apple’ın ilk 20 sıralamasında olmaması gözden kaçmıyorken, Honor’un ise bu alanda başarılı olduğu net bir şekilde görülüyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.