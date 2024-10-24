Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen yıl daha da kızışıyor. Markalar, öne çıkabilmek için sürekli olarak daha güçlü ve yenilikçi cihazlar piyasaya sürüyor. Bu rekabetin önemli unsurlarından biri de batarya ömrü. Kullanıcıların büyük önem verdiği şarj süresi, yeni modellerle birlikte artmaya devam ediyor. Peki şarjı en uzun giden akıllı telefonlar hangileri? İşte sıralama…

Şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri

Akıllı telefonları test edip puanlayan DXOMARK ekibi tarafından paylaşılan bilgilere göre Oppo Find X7 Ultra, şarjı en uzun giden telefon konumunda. Zirvedeki cihazı Honor Magic6 Pro, Honor Magic6 Lite (5800 mAh) ve Honor X9b takip ediyor.

Beşinci ve altıncı sırada ise yine aynı markaya ait Honor Magic5 Lite 5G ve Honor X7b modelleri bulunuyor. Bu cihazları Oppo Find X6 Pro, Honor Magic6 Lite (5300 mAh), Honor X7a ve Oppo Reno12 Pro takip ediyor. Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;

Sıra Akıllı Telefon Batarya Puanı 1 Oppo Find X7 Ultra 160 2 Honor Magic6 Pro 157 3 Honor Magic6 Lite (5800 mAh) 156 4 Honor X9b 156 5 Honor Magic5 Lite 5G 152 6 Honor X7b 151 7 Oppo Find X6 Pro 151 8 Honor Magic6 Lite (5300 mAh) 150 9 Honor X7a 147 10 Oppo Reno12 Pro 147 11 Realme GT Neo 5 (240W) 147 12 Oppo Reno6 5G 146 13 Oppo Reno12 144 14 Realme GT Neo 2 5G 144 15 Honor X9a 143 16 Samsung Galaxy S23 Ultra 142 17 Honor Magic5 Pro 141 18 Oppo Reno8 5G 141 19 Asus ROG Phone 6 140 20 Sony Xperia 10 V 140

Apple’ın ilk 20 sıralamasında olmaması gözden kaçmıyorken, Honor’un ise bu alanda başarılı olduğu net bir şekilde görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.