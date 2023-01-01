BİLİNÇ & BEYNİMİZ

Nöronlarımız sinapslar aracılığıyla birbiri ile bağlantı kurarak yeni
bir duygu,düşünce ve bilinci oluşturur.
Seçim daima yaratıcı etkiler oluşturur özellikle seçmediğimiz şeyler
hayatımızı belirleyici nitelikte değildir etkileyici niteliktedir
çünkü seçtiğimiz her duygu ve düşüncenin üzerindeki etkilerimizi
yönetebilen bir bilince sahibiz.
Beynimizin gümrük kapıları ”sinaptik alanlar ” aynı zamanda
aklımızın da içinde bulunduğu bir tür gelişme aracıdır. Nöronlar bu
alanlarda bilgi ve duygu paylaşımı yaparak aldığı bilgiyi sinapsa
getirir. Oluşan bilgi kimyasal hareketlilik ve hormonal fonksiyonların
da etkisiyle bir elektriklenme ile enerji açığa çıkarır.
Hormonlar söz konusu olduğunda oksitosin ve dophamin gibi yükselen
hormonlar aracılığıyla gerçekte var olan “aşk ilişkisi” genellikle
hormon seviyelerimize göre tanımlayabiliriz.
Genetik faktörler ve beynimizin çalışma düzeyini yüksek biçimde
etkileyen imajinasyonlar yani izlediğimiz film ve dikkatimizi çeken
pek çok şey sonucunda açığa çıkan bu enerji ile duygu ve
düşüncelerimiz oluşum gösterir.
İnsan beynini güçlü yapan en önemli etkenlerden biri de nöronlardır.
Beynimiz yapısal olarak sinapsları iyi veya kötü huylu olarak ayırt
edebilir nitelikte değildir bu yüzdendir ki olumlamalar ve görsel
olarak bilincimize dahil olan her şeyden kendimiz sorumluyuz.