BİLİNÇ & BEYNİMİZ

Nöronlarımız sinapslar aracılığıyla birbiri ile bağlantı kurarak yeni

bir duygu,düşünce ve bilinci oluşturur.

Seçim daima yaratıcı etkiler oluşturur özellikle seçmediğimiz şeyler

hayatımızı belirleyici nitelikte değildir etkileyici niteliktedir

çünkü seçtiğimiz her duygu ve düşüncenin üzerindeki etkilerimizi

yönetebilen bir bilince sahibiz.

Beynimizin gümrük kapıları ”sinaptik alanlar ” aynı zamanda

aklımızın da içinde bulunduğu bir tür gelişme aracıdır. Nöronlar bu

alanlarda bilgi ve duygu paylaşımı yaparak aldığı bilgiyi sinapsa

getirir. Oluşan bilgi kimyasal hareketlilik ve hormonal fonksiyonların

da etkisiyle bir elektriklenme ile enerji açığa çıkarır.

Hormonlar söz konusu olduğunda oksitosin ve dophamin gibi yükselen

hormonlar aracılığıyla gerçekte var olan “aşk ilişkisi” genellikle

hormon seviyelerimize göre tanımlayabiliriz.

Genetik faktörler ve beynimizin çalışma düzeyini yüksek biçimde

etkileyen imajinasyonlar yani izlediğimiz film ve dikkatimizi çeken

pek çok şey sonucunda açığa çıkan bu enerji ile duygu ve

düşüncelerimiz oluşum gösterir.

İnsan beynini güçlü yapan en önemli etkenlerden biri de nöronlardır.

Beynimiz yapısal olarak sinapsları iyi veya kötü huylu olarak ayırt

edebilir nitelikte değildir bu yüzdendir ki olumlamalar ve görsel

olarak bilincimize dahil olan her şeyden kendimiz sorumluyuz.