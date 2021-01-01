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Best Model Yarışmacılarından Şok İtiraflar !

Best Model Yarışmacılarından Şok İtiraflar !
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18 Ekim 2021 - 13:56
Best Model yarışmacıları Elmas Yıldız ve Barış Arslan’dan şoke eden iddialar geldi.

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