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Beşiktaş’ın Yeni Yıldızı İstanbul’da! Eşi Nikola Juraskova Güzelliğiyle Dikkat Çekti

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek, eşi Nikola Juraskova ve kızları Valentina ile birlikte İstanbul’a geldi. Yıldız futbolcunun gelişi kadar, yanında getirdiği eşi Nikola Juraskova da dikkat çekti.

Beşiktaş’ın Benfica’dan kadrosuna kattığı David Jurasek, İstanbul’a eşi Nikola Juraskova ve kızları Valentina ile birlikte geldi. Havalimanında objektiflere yansıyan aile, şıklıkları ve samimi halleriyle ilgi odağı oldu.

Eski profesyonel voleybolcu olan Nikola Juraskova, güzelliği ve zarif duruşuyla adeta göz kamaştırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada genç yengeye övgü dolu yorumlarda bulundu.

Nikola Juraskova, spor kariyerinin ardından ailesine odaklanarak eşine tam destek veriyor. David Jurasek’in Beşiktaş’la yeni macerasına eşlik eden Nikola, şimdiden kulübün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Beşiktaş camiası, Jurasek ailesini büyük bir ilgi ve sevgiyle karşıladı. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, Nikola Juraskova’nın hem şıklığını hem de sempatik tavırlarını konuşuyor.

Beşiktaş’ın Yeni Yıldızı İstanbul’da! Eşi Nikola Juraskova Güzelliğiyle Dikkat Çekti
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