  3. HALİL UMUT MELER’İN KADERİNİ BELİRLEYEN TEST SONUCU BELLİ OLDU!

HALİL UMUT MELER’İN KADERİNİ BELİRLEYEN TEST SONUCU BELLİ OLDU!

Türkiye’nin tek elit hakemi olan Halil Umut Meler’in yeni sezonda görev alıp alamayacağına dair belirsizlik sona erdi. Süper Lig öncesi fiziksel yeterlilik testini geçemeyen Meler, telafi koşusuna katıldı.

İlk testte 36. turda koşuyu bırakmak zorunda kalan tecrübeli hakem, bu durum nedeniyle Süper Lig’de maç yönetip yönetemeyeceği konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV’de yaptığı açıklamada “Geçen haftaki testte Halil Umut Meler koşamadı. 36. turda bıraktı. Perşembe günü bir hak daha var, koşacağına inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Telafi koşusunda başarılı olan Halil Umut Meler, testi geçerek Süper Lig’de görev almaya devam edecek.

