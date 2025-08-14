FİLENİN EFELERİ MALATYA’DA ZAFER YAZDI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü maçında Danimarka’yı 3-2 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti.

Türkiye, Malatya Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarının yoğun desteğiyle sahaya çıktı. Yaklaşık 2 saat 7 dakika süren mücadelede setler 21-25, 25-20, 19-25, 25-10 ve 15-10 sonuçlandı. Filenin Efeleri, ilk sette istediği oyunu ortaya koyamasa da sonraki setlerde oyunun kontrolünü eline aldı ve galibiyeti hanesine yazdırdı.

Maçın Set Set Analizi

1. Set: Danimarka, özellikle servislerdeki etkili oyunuyla ilk seti 25-21 kazandı.

2. Set: Türkiye, blok ve hücum varyasyonlarını artırarak 25-20 ile durumu eşitledi.

3. Set: Konuk ekip, hatalardan iyi yararlanarak 25-19 ile yeniden öne geçti.

4. Set: Milliler adeta rüzgar gibi esti. Hücum hattında Murat ve Ramazan Efe’nin üst üste sayılarıyla 25-10’luk fark yaratan Türkiye, maçı final setine taşıdı.

5. Set: Karşılıklı sayılarla başlayan tie-break setinde Beytullah’ın kritik savunmaları ve Mert’in bitirici smaçlarıyla 15-10’luk galibiyet geldi.

Öne Çıkan Oyuncular ve Performanslar

A Milli Takım’da Murat hücum gücüyle maçın en skorer isimlerinden biri olurken, Beytullah libero pozisyonunda kritik savunma hamleleri yaptı. Ramazan Efe’nin özellikle 4. setteki hızlı hücumları seyirciden büyük alkış aldı. Takımın genelinde blok başarısı ve servis karşılamadaki istikrar, galibiyeti getiren en önemli unsurlardan biri oldu.

Malatya’da Tribün Coşkusu

Malatya’daki taraftarlar, salonu tamamen doldurarak milli takımı maç boyunca destekledi. Türk bayraklarıyla süslenen tribünlerde marşlar ve tezahüratlar hiç susmadı. Maç sonunda oyuncular, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Grupta Son Durum

Bu galibiyetle A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu’nda puanını 9’a yükseltti ve Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir avantaj elde etti. Önümüzdeki karşılaşmalar, grubun zirvesi için belirleyici olacak.