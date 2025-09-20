  1. Haberler
  3. Beşiktaş, Göztepe Deplasmanında 3-0 Yenildi!

Beşiktaş, Göztepe Deplasmanında 3-0 Yenildi!

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe karşısında 3-0 mağlup oldu. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan maçta Göztepe’nin gollerini Juan (4’), Rhaldney (19’) ve Ibrahim Sabra (85’) kaydetti.

Beşiktaş’ta Öne Çıkanlar

Teknik Direktör ve Puan Durumu

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında çıktığı 3 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi. Beşiktaş, 2 maç eksiğiyle 6 puanda kaldı; Göztepe ise 12 puana yükseldi.

Sıradaki Maçlar

  • Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında.

  • Göztepe, Eyüpspor ile karşılaşacak.

