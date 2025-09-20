Beşiktaş, Göztepe Deplasmanında 3-0 Yenildi!

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe karşısında 3-0 mağlup oldu. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan maçta Göztepe’nin gollerini Juan (4’), Rhaldney (19’) ve Ibrahim Sabra (85’) kaydetti.
Beşiktaş’ta Öne Çıkanlar
Necip Uysal, 495 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta gol yemeden kalamadı.
Yeni transfer Jota Silva, 61. dakikada oyuna dahil oldu.
Rıdvan Yılmaz, 3 sezon sonra Göztepe deplasmanında forma giydi.
Teknik Direktör ve Puan Durumu
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında çıktığı 3 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi. Beşiktaş, 2 maç eksiğiyle 6 puanda kaldı; Göztepe ise 12 puana yükseldi.
Sıradaki Maçlar
Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında.
Göztepe, Eyüpspor ile karşılaşacak.