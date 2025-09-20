  1. Haberler
Ali Koç ve Sadettin Saran Seçim Öncesi El Sıkıştı

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulu, 20-21 Eylül tarihlerinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda başlıyor. Mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran, başkanlık yarışında yarışacak ve seçim öncesi stadyum önünde selamlaştı.

Genel Kurulun İlk Günü

Kongre, saat 10.30’da başladı. Aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. İlk gün, başkanlık divanı seçildi ve Şekip Mosturoğlu divan başkanı oldu. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.

Başkan adayları, seçim öncesi son konuşmalarını yapacak; üyeler de söz alabilecek. Yönetim ve denetleme kurullarının mali yönden ibra edilmesi, üyelerin oyuna sunulacak.

Başkan Pazar Günü Belli Olacak

Başkanlık seçimi 21 Eylül Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Oylar toplu olarak açılacak ve divan başkanı öncülüğünde sayılacak. Gün sonunda kulübün yeni başkanı açıklanacak.

Rekor Katılım Bekleniyor

Kongrede yaklaşık 30 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. 2018’de 21 bin 350, 2024’te 27 bin 489 üye oy kullanmıştı. Bu kongrenin rekor katılımla tarihe geçmesi öngörülüyor.

