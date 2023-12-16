Dilan ve Engin Polat’a çifte şok! Avukatından jet açıklama

BİR KİŞİ DAHA İFADE VERDİ

Kanal D Haber’in haberine göre MASAK’ın ek raporu da savcılıkta… Yeni raporda ismi geçen kişinin daha çok Polatların tutuklu avukatı Ahmet Gün olduğu öğrenildi. Soruşturma savcısına bir kişi daha ifade verdi. O tanık kim ve ‘Şampiyonlar Ligi’ masasındaki hangi fenomenle ilgili neler söyledi, bu soruların yanıtı henüz bilinmiyor.