BALIK AYHAN DARBUKASINI MAHİR ÇAYAN ALMIŞ

Youtube kanalına “Parkasız Deniz Gezmiş!” başlığıyla yüklediği son videosunda Yılmaz Özdil yine pek bilinmeyen bir bilgiyi takipçileriyle paylaştı. 2011 yılında hükümetin ortaya attığı, ceremesini ise halkın çektiği açılım belası günlerine dönen Özdil sözlerine “Açılım günleriydi. Cahil cühelayı tavlamak için de böyle sanatçı kılıklı şarkıcıları, türkücüleri filan kullanıyorlardı hatırlarsınız. Bunları Dolmabahçe’ye filan doldurup güya görüşlerini filan alıyorlardı. Sayın hükümetimizin açılım malzemesi yaptığı tiplerden biri darbukacı Balık Ayhan’dı” diye başladı.

Darbukacı Balık Ayhan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözüne girmek için “Sen Adamın kralısın, Kasımpaşalısın” diye şarkı yaptığını hatırlatan Özdil, darbukacının bu çıkışından sonra aniden kıymete bindiğini, bir anda ekranlarda görünmeye başladığını, gazetelerde boy boy röportajlarının yayınlandığını söyledi.

“İLK DARBUKAMI MAHİR ÇAYAN ALDI”

Bu röportajların birinde Balık Ayhan’ın “80 İhtilali öncesiydi, Hacı Hüsrev’deydim. Çocuğum o zamanlar, abiler vardı. Hava karardıktan sonra caminin duvarına yazı yazıyorlardı. Ellerinde koca koca marshall boya kutuları olurdu. Geceleri onları beklerdim, gizli gizli seyrederdim. Bir gece gördüler beni. ‘Ne arıyorsun lan burada?’ dediler. Ben de onlara dedim ki ‘Boyanız bittiyse boya kutularını istiyorum.’ ‘Niye?’ diye sordular. ‘Darbuka yapacağım, abilerim’ dedim. Gülüp gittiler. Ertesi sabah camiye benim için darbuka bırakmışlar; bakırdan kocaman, güzel bir darbuka. Sonra sordum o boyacı abilere ‘Kim bıraktı o darbukayı?’ diye. Mahir Çayan’ın emriyle satın aldıklarını söylediler. O söylemiş arkadaşlarına, ‘Çocuğa darbuka alın’ demiş. Allah rahmet eylesin ilk darbukamı Mahir Çayan almıştı. Yani ilk gerçek darbukam oydu.”

Özdil, Darbukacı Balık Ayhan’ın bu sözlerini okuduğu ilk anda yüreğinin cız ettiğini, gözlerinin bulandığını belirtti. Bundan sonra Mahir Çayan’ın kim olduğu hakkında bazı bilgiler aktaran Özdil, “Mahir Çayan, Hacı Hüsrev’deki bu gariban roman çocuğuna, bu hikayeyle, darbuka hediye etmişti. O günlerini asla unutmayan Balık Ayhan, devrimci emanete asla ihanet etmemişti. İdealist abilerini izindeydi, ‘Aslına bakarsanız müzik değil felsefe yapıyorum’ diyordu” diye konuştu.

“AÇILIM SAYESİNDE BURADAYIM”

Balık Ayhan’ın bu hikayesi ve “Sen Adamın kralısın, Kasımpaşalısın” şarkısının estirdiği rüzgarla siyasete atıldığını söyleyen Özdil sözlerine “AKP’ye başvurdu, milletvekili aday adayı oldu. Tekirdağ Roman Orkestrası eşliğinde böyle davul zurna ile konuşma yapıyordu. ‘Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum onunla gurur ve onur duyuyorum açılım sayesinde buradayım. Açılımın içini nasıl dolduracağım herkes görecek’ diyordu göbek atarak” diye devam etti.

Özdil “Balığın hevesi kursağında kaldı. Milletvekili adayı yapılmadı. Seçimden sonra da bu açılım falan bitti. Suratına bile bakılmadı. Haybeye şarkı yazmıştı” diye başladığı konuşması “Bunun üzerine ne yaptı biliyor musunuz? ‘İlk darbukamı Mahir Çayan almıştı’ diye röportaj verdiği gazeteye gene röportaj verdi. ‘Hayatım Roman olur, hayatımın film olması için yazdığım senaryolar var hatta ‘İlk darbukamı Mahir Çayan aldı’ diye yazdım herkes gerçek sandı. Aslında senaryoydu’ dedi. Evet AKP’li darbukacının senaryosuydu herşey: Giyesin parkacıkları, atasın palavracıkları! Mahir Çayan’ı bile böyle alet ettiler, bu ülkede, bu iktidar döneminde” diye sonlandırdı.