  3. Bakan Bayraktar: Kışa Girerken Doğalgaz ve Elektrikte Zam Yok

Bakan Bayraktar: Kışa Girerken Doğalgaz ve Elektrikte Zam Yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV canlı yayınında vatandaşların merak ettiği doğalgaz ve elektrik zamları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kış Öncesi Zam Açıklaması

Bayraktar, “Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz” diyerek vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca Hazine’nin doğalgaz ve elektrik üzerindeki yükünün 590-600 milyar lira civarında olduğunu belirtti.

Sosyal Destek Vurgusu

Bakan, ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlara destek sağlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

  • “Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olmayanların faturasını devlet ödememeli.”

  • Elektrikte desteklerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaca göre verileceğini açıkladı.

Bayraktar, bu destek mekanizmasının yakın zamanda yeni yılla birlikte detaylandırılabileceğini ifade etti.

