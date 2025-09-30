Türkiye’nin Yeni Derin Deniz Gücü West Draco Mersin’de

Türkiye’nin deniz sondaj filosuna katılan West Draco gemisi, Akdeniz’deki ilk durağı olan Mersin Taşucu açıklarına demirledi. 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, yaklaşık bir hafta bölgede kalacak ve işlemler tamamlandıktan sonra limana yanaşacak.

Dünyanın en gelişmiş 7. nesil derin deniz sondaj gemilerinden olan West Draco, 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katılan gemi, liman işlemlerinin ardından Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına başlayacak.

Geminin ikizi West Dorado da yıl sonuna kadar Türkiye’ye ulaşacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu adımla Türkiye’nin dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip olacağını ve enerjide bağımsızlık hedefinde önemli bir adım atıldığını duyurdu.