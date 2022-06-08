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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram’ı yaktı! “Afrodit misin?”

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram’ı yaktı! “Afrodit misin?”
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08 Haziran 2022 - 14:03

Sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Mine Tugay, sütyensiz pozuyla takipçilerini şaşırttı. Tugay’ın o pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 1

En son Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle seyircilerle buluşan Mine Tugay, her paylaşımı gündem olan Instagram paylaşımlarına devam ediyor.

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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 2

Instagram hesabından cesur pozlarına zaman zaman yer veren Tugay, sütyensiz pozunu paylaşarak çıtayı yükseltti.

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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 3

Mine Tugay son zamanlarda paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.

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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 4

Sevilen oyuncunun sosyal medyada kendisine hayran geniş bir kitlesi bulunuyor.

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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 5

Yıllarca ekranlarda olan ünlü oyuncunun pozlarına on binlerce beğeni geliyor.

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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 6

SÜTYENSİZ POZUYLA INSTAGRAM’I YAKTI

43 yaşındaki Mine Tugay, sütyensiz pozuyla binlerce beğeni aldı.

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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 7

Tugay’ın o pozlarına takipçileri, “Afrodit misin?”, “Her poz güzel” gibi yorumlar yaptı.

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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 8

İşte o paylaşım…

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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 9
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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 10
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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 11
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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 12
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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 13
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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 14
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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 15
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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 16
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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?" - Sayfa 17

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