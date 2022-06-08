Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram’ı yaktı! “Afrodit misin?”

Sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Mine Tugay, sütyensiz pozuyla takipçilerini şaşırttı. Tugay’ın o pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
En son Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle seyircilerle buluşan Mine Tugay, her paylaşımı gündem olan Instagram paylaşımlarına devam ediyor.
Instagram hesabından cesur pozlarına zaman zaman yer veren Tugay, sütyensiz pozunu paylaşarak çıtayı yükseltti.
Mine Tugay son zamanlarda paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.
Sevilen oyuncunun sosyal medyada kendisine hayran geniş bir kitlesi bulunuyor.
Yıllarca ekranlarda olan ünlü oyuncunun pozlarına on binlerce beğeni geliyor.
SÜTYENSİZ POZUYLA INSTAGRAM’I YAKTI
43 yaşındaki Mine Tugay, sütyensiz pozuyla binlerce beğeni aldı.
Tugay’ın o pozlarına takipçileri, “Afrodit misin?”, “Her poz güzel” gibi yorumlar yaptı.
İşte o paylaşım…