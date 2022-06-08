Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram’ı yaktı! “Afrodit misin?”

Sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Mine Tugay, sütyensiz pozuyla takipçilerini şaşırttı. Tugay’ın o pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

En son Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle seyircilerle buluşan Mine Tugay, her paylaşımı gündem olan Instagram paylaşımlarına devam ediyor.