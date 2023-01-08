Ayça İnci 10 yıl sonra dükkânını kapattı! ‘Severek yaptığım bir işti’

Ayça İnci, “Ayça İnci’den Kuzguncuk” adlı mekânını kapattı. “Üç Kız Kardeş”te rol alan İnci, oyunculuğa yoğunlaşmak için bu kararı aldı: “Ayça İnci’den Çöp Şiş’i 10 yıl işletip kapatmıştım. Burayı da 10 yıl işletip kapattım. Dizi seti Ayvalık’ta, kapalı dükkâna para ödüyordum. Yeme-içme sektörü, işin başında durmayı gerektiriyor. Artık oyunculukla ilgilenmek istiyorum. Yakında kozmetik alanında da bir çalışmam olacak. 40 yaş üstü kadınlara özel yüz ve saç ürünleri çıkaracağım. Belki ileride Ege kıyılarında bir butik otel ya da mekân açarım.”

Ayça İnci mekânında yemekleri kendi hazırlıyordu: “Severek yaptığım bir işti. Özellikle mezelerim meşhurdu, özleyeceğim.”

Villadan vazgeçti

Birçok ünlü ismin yaşadığı Zekeriyaköy’de villa kiraları 250 bin TL bandına çıktı. Ünlüleri bile isyan ettiren bu durum, villa arayan Farah Zeynep Abdullah’ın da kararını değiştirmesine neden oldu. Yaklaşık 3 ay boyunca bu bölgedeki villalara bakan oyuncu, sonunda apartman dairelerine yöneldi.

Yeni yıl kaşesi 1 milyon TL

Gülşen, İspanya’da okuyan oğlu Azur’u da alıp İngiltere’ye gitti. Ünlü popçu, Londra’da, eşi Ozan Çolakoğlu’yla kiraladıkları stüdyoda yeni şarkılarının çalışmalarına başladı.

Geçirdiği sıkıntılı günlerin ardından sahnelere dönen Gülşen, 2023 için konser kaşesini de 1 milyon liraya yükseltti. Ebru Gündeş de yeni yıl için kaşesini 1 milyon lira olarak belirlemişti.