Tartışma sosyal medyayı sallamıştı…

2022 yılı güzel model Hailey Bieber için zor geçti. Bir yandan büyük bir aşk yaşayarak evlendiği Justin Bieber’la mutlu mesut yaşayan genç kadın neredeyse tüm ylı sağlık problemleri yüzünden zorlukla atlattı. Sosyal medyada yayılan ve giderek büyüyen bir tartışmanın da tam göbeğinde yer alan Hailey tüm olan bitene son noktayı bir giysi seçimiyle koydu. Onun peşinden gelen kişiyse sinema dünyasının en tanınmış yıldızlarından biri olacaktı.

2022’Yİ ZOR GEÇİRDİ, HASTALIKLARINDAN ÇOK ÇEKTİ

26 yaşındaki model Hailey Bieber, geçen yılın mart ayında apar topar hastaneye kaldırıldığında herkesi çok kokutmuştu. Küçük çaplı bir felç geçiren ve neyse ki bu kritik acil durumu vücudunda hasar kalmadan atlatan genç kadın olayın üzerinden neredeyse bir yıla yakın bir zaman geçmişken yaşadıklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Hastaneden çıktıktan bir ay sonra bu kez de kalbindeki delik nedeniyle bir operasyon geçiren genç kadın, yaşadığı o günlerin hayatının en korkunç anları olduğunu itiraf ederken hâlâ bununla mücadele ettiğini söyledi. Ölümden döndüğü anlar yüzünden PTSD yani travma sonrası stres bozukluğu adı verilen bir sendrom yaşadığını söyleyen Hailey, zor günleri eşi Justin Bieber ve ailesinin de yardımıyla aştı.

SOYADI YÜZÜNDEN TATSIZ ŞEKİLDE ANILMAYA BAŞLADI

Ama aile dendiğinde genç kadının adının son aylarda tatsız şekillerle anılmasına yol açan bir başka durum söz konusu olmuştu. Hailey birden kendini interneti fırtına gibi saran ‘nepo bebek’ tartışmasının içinde bulacaktı. Nepotizm yani kayırmacılık kelimesinden türetilen bu kavram aslında, gösteri dünyasında aileleri nedeniyle yer alan ünlülere yöneltilmiş bir suçlama. Ailelerinin taşıdığı soyadını kullanarak oyunculuk, şarkıcılık veya modellik kariyerlerine adım atan ünlülere yakıştırılan bu lakap onların aslında bu yaptıklarının haksızca olduğunu ve başkalarının önüne geçerek eşitsizlik yarattıklarını savunuyor.

Hailey babası Stephen Baldwin ve kız kardeşiyle birlikte

O DA BİR ‘NEPO BEBEK’

Tartışma sosyal medyaya yansıyınca iyice alevlenerek viral bir mesela haline geldi ve çoğu kişi bu ünlü isimleri eleştirdi ancak bu çocukların ailelerini seçmedikleri ve kendi yetenekleriyle bu noktalara geldiğini söyleyenler de oldu. Hailey Bieber da bu tartışmanın ortasında kaldı. Neden derseniz, evlenince Bieber soyadını alan bu genç kadının aile adını hemen yazalım: Baldwin. Hailey, 56 yaşındaki ünlü oyuncu Stephen Baldwin ve eski bir model olan Kennya Deodato’nın kızı. Hailey’nin bütün amcaları da Hollywood yıldızı. En tanınmışları 64 yaşındaki Alec Baldwin elbette. Güzel modelin diğer iki amcası 62 yaşındaki Daniel ve 59 yaşındaki Billy de yıllardır bu sektörde isim yapan aktörlerden.

BU TİŞÖRT ÇOK KONUŞULDU

Hal böyle olunca Hailey de bu tartışmaların içine istemese de girmiş oldu. Taşıdığı soyadından her zaman gurur duyduğunu belirten Hailey, hafta sonuna Los Angeles sokaklarında gezerek girdi ve elbette peşine düşen paparazziler sürüyle fotoğrafını çekti. Bu görüntülerde bir tek detay dikkat çekiyordu. Hailey, üzerine beyaz croptop yani karnını açıkta bırakan bir tişört giymişti. Son derece basit ve sıradan görünen bu tişörtle ilgili bir detaysa genç kadının yine çok konuşulmasına sebep olacaktı. Tişörtün üzerinde ‘Nepo Baby’ yazıyordu. Herkes hemen bunu konuşmaya başladı. Genel kanı Hailey’nin bu tartışmada kendini haksız görmediği ve geldiği yere soyadı değil yeteneğiyle geldiğini savunduğu oldu. Yani genç kadın aslında kendisine ve birçok ünlü yıldıza daha takılan bu lakabı sahiplenip üzerine dahi giyerek dünyaya ‘sizi umursamıyorum’, ‘ben haklıyım’ ve ‘bakın bununla dalga bile geçiyorum’ mesajı veriyordu.

Gwyneth Paltrow ve ‘ünlü’ ailesi

GWYNETH PALTROW’DAN SÜRPRİZ YORUM VE DESTEK GELDİ

Bu mesajdan etkilenen Hailey’den bile daha ünlü bir isim ortaya çıkıp enteresan bir yorum yapınca olay iyice büyüdü. Hailey, kocası Justin’le bile Stephen Baldwin’in kızı ve Alec Baldwin’in yeğeni olduğu için katıldığı kırmızı halı törenlerinde tanışabilmiş, 2010’larda podyuma ilk adım attığında bir model gibi yürümeyi bile bilmiyor denerek büyük eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Bir başka nepo bebek olan Gwyneth Paltrow, bir Instagram gönderisinin altına yorum yazınca otomatik olarak bu tartışmada aldığı konumu da Hailey’ye olan desteğini de açık etmiş olacaktı.

In Style dergisi Hailey Bieber’ın tişörtlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve paylaşımda da bu nepo baby tartışmasından bahsetti. Paylaşıma sayısız yorum yapıldı ancak bu yorumlardan biri milyonlarca takipçisi olan bir Hollywood yıldızından gelince herkesin gözü oraya takıldı doğal olarak. Gwyneth Paltrow “Bu tişörtlerden birkaç tane de bana lazım” demiş; bu sözüyle kendisinin de dahil edildiği tartışmaya dikkat çekmişti.

“BANA DA O TİŞÖRTLERDEN LAZIM”

Gwyneth Paltrow da ünlü yapımcı ve Hollywood’un saygın isimlerinden biri olarak anılan Bruce Paltrow’un ve yıldız aktris Blythe Danner’ın kızı. Ancak belli ki bu konumunun farkında olmasına rağmen kazandığı Oscar’la ve yer aldığı yapımlardaki başarılı performanslarıyla kendini çok tan kanıtlamış olan güzel yıldız bu tartışmanın en azından kendisi için geçerli olmadığını düşünüyor.

Tom Hanks ve geniş ailesi

İki efsane Hollywood yıldızının, Tony Curtis ve Janet Leigh’nin kızı olan Jamie Lee Curtis de bu eleştirileri yapanları hedef almış ve zaten yetenekli olmayanların kimin çocuğu olursa olsun sektörde tutunamayacağı yazmıştı. Annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell tarafından büyütülen Kate Hudson, kayırmacılığın Hollywood dışında, finans dünyası ya da siyaset gibi diğer sektörlerde ‘çok daha fazla’ gerçekleştiğine inandığını söylemişti. Ünlü aktör Keith Allen’ın kızı olan şarkıcı Lily Allen da ünlü ebeveynlerin çocuklarını savunarak tartılmayı bir adım daha ileri götürmüştü. “Çocuklukta istikrar, sevgi ve beslenmeyi arzularız. Henüz parayı veya güce yakınlığı umursamıyoruz. Nepo bebeklerin çoğu, ebeveynleri muhtemelen narsist olduğundan, çocukluklarında bu temel şeylerden mahrum kalırlar.” demişti.

KABAK TOM HANKS’İN DE BAŞINA PATLADI

Son günlerde Tom Hanks de bu tartışmadan nasibini alanlar arasında yer aldı. Başarılı oyuncunun, Samantha Lewes ile ilk evliliğinden olan 40 yaşındaki kızı Elizabeth ve 45 ve 37 yaşındaki oğulları Colin ve Truman ve eşi Rita Wilson ile paylaştığı 32 yaşındaki Chet adlı dört çocuğu da eğlence dünyasının içinde. Oğlu Truman, A Man Called Otto’da Tom’un karakterinin genç versiyonunu oynayan bir rolde karşımıza çıkacak. Oscar ödüllü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir röportajda “Bizim ezelden beri yaptığımız şey bu” diyerek kendilerini bir ‘aile şirketi’ olarak adlandırdı.

Tartışmada Hailey ve diğer ünlü çocukları mı yoksa haksızlıktan yakınanlar mı haklı?

“Bütün çocuklarımız böyle büyüdü. Dört çocuğumuz var, hepsi çok yaratıcı, hepsi bir tür hikâye anlatımıyla ilgileniyor.” diyen Hanks “Bir sıhhi tesisat şirketi olsaydık veya caddenin aşağısındaki çiçekçi dükkanını işletseydik de tüm aile birlikte çalışıyor olurduk. Burada değişmeyen şey soyadın ne olursa olsun, işe yarayıp yaramadığı… Bunu izleyiciler için gerçek ve özgün bir deneyim haline getirmek için çalışmalıyız. Ve bu, birinin bizi yaralamaya çalışıp çalışmayacağını düşünmekten çok daha büyük bir görev.” diyerek kendisi ve ailesi adına bu tartışmaya nokta koydu.