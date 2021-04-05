Belözoğlu’nun ilk 11’i

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam Denizlispor’u ağırlayacak. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, yarın sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış müsabakası, saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertli takım, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor’u yenmesi halinde Galatasaray’ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe’de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart’ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

İÇ SAHADA SON 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Bu sezon sahasında yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Fenerbahçe, Denizlispor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertiler, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Ülker Stadı’nda son galibiyetini 30 Ocak’ta 1-0’lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, kazanması halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak.

Fenerbahçe, iç sahada çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.