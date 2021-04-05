Vaka Sayılarında Ürküten Detay

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Türkiye’nin corona virüs tablosu giderek ağırlaşırken bunun birçok nedeni olduğu öne sürülüyor. Bulaştırıcılığı artan mutant virüsler özellikle de İngiliz varyantı kurallara da uyulmayınca hastalığın hızla yayılmasına neden oluyor. Bir başka nedense, varyant virüslerin etkisiyle PCR testlerinin hatalı çıktığı. ‘Yalancı negatif’ sonuç verdiği öne sürülen testlerle bulaş oranı oldukça artıyor.

Corona virüs salgınında tablo her geçen gün daha ağırlaşıyor. Hem vaka sayılarında hem de can kayıplarında yaşanan artış devam ediyor.

Dün açıklanan günlük corona virüs verilerine göre; bir gün içerisinde 305 bin 103 test yapıldı. 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Bunların 2 bin 408’i belirti gösteren hastalardan oluştu.

Ağır hasta sayısındaki artış da sürüyor. Bir önceki güne göre ağır hasta sayısı 43 artışla 2 bin 658’e yükseldi. 24 saat içerisinde 253 hasta daha hayatını kaybederken toplam can kaybı sayısı 33 bin 454’e ulaştı.

Aynı süreçte tedavisi tamamlanan veya karantina süreci sona eren 35 bin 786 kişi sağlığına kavuştu.

PCR test kitlerinin, varyant virüslerin etkisiyle neredeyse yüzde 60-70 oranında ”yalancı negatif” sonuç verdiği öne sürüldü.

Corona virüs semptomları görülen birçok kişide, birden çok PCR testi yapılmasına karşın sonuçların negatif çıktığı belirtilirken, bu sorun nedeniyle virüsün daha hızlı yayıldığı düşünülüyor.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, son zamanlarda testlerde yalancı negatiflik oranlarının arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Balık, ”Eğer bir ülke veya bölgede virüs yayılımı katlanarak artıyorsa mutasyon açısından önemli bir risk oluşmuş demektir. Virüs ne kadar kişiye atlama yaparsa, mutasyona uğrama yüzdesi de artmış olur. Ülke genelinde yaygın mutant analizi yapılırsa, Türkiye’ye özgü bir mutasyonla olup olmadığı da anlaşılır. İngiltere varyantı çıktıktan sonra dünyadaki vakaların yüzde 70’ine bulaştı. Varyant virüs, kısa süre içinde Wuhan’dan çıkan ilk suş dediğimiz virüs türünü silmiş olacak. Türkiye, varyant virüsün yayılmasının olumsuz etkisini yaşıyor. Aşı çalışmaları kadar mutasyonlu virüsleri de yakalayacak test kitlerinin geliştirilmesi çok önemli” diye konuştu.

POZİTİF AMA TESTTE NEGATİF

Belirtilerinden Covid-19 olduğu anlaşılan birçok kişinin testlerinin negatif gelmeye başladığına dikkat çeken özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, “Birinci, ikinci hatta üçüncü testi negatif olup dört dörtlük Covid-19 bulgusu olan hastaların sayısı oldukça arttı. Bazen akciğer tomografisinde bile yakalayamadığımız hastalar oluyor. PCR testleri, varyantlardan sonra Covid-19 semptomu görülen kişilerin birçoğunda negatif sonuç veriyor. Türkiye’de virüsün genomik analizi detaylıca yapılmalı. Gen dizilimini anlarsak buna göre yeni test kitleri oluşturabiliriz” dedi.