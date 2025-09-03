  1. Haberler
  3. Avrupa Birliği’nden Radikal Karar: Jel Tırnaklardaki Ana Kimyasal Yasaklandı

Avrupa Birliği, uzun süre dayanıklılık sağlamasıyla dünya genelinde rağbet gören jel tırnak ürünlerine yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Jel tırnakların UV ışığı altında sertleşmesini sağlayan ana bileşenlerden biri olan trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) maddesi, sağlık riskleri nedeniyle tamamen yasaklandı. Bu kararla birlikte, daha önce yalnızca profesyonel salonlarda kullanılmasına izin verilen kimyasal artık hiçbir ortamda bulunamayacak.

Avrupalı düzenleyici kurumlar, özellikle hayvan deneylerinde ortaya çıkan güvenlik endişesi yaratan bulgulara dayanarak bu kararı aldı. İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), yasağın hem toptancıları hem de perakendecileri kapsadığını ve tüm dağıtım kanallarında TPO içeren ürünlerin kullanımının sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Bu gelişme üzerine, güzellik ve tırnak sektörü çalışanlarına yönelik önemli tavsiyeler yayınlandı. Salon sahiplerinin ellerindeki TPO içeren tüm ürünleri envanterden çıkarmaları ve güvenilir, TPO içermeyen yeni ürünlere yönelmeleri gerekiyor. Sektör uzmanları, ayrıca tüketicileri de bu konuda bilinçlenmeye çağırarak, hizmet aldıkları salonlarda kullanılan ürünlerin içeriklerini sorgulamaları gerektiğini belirtiyor.

Yasak kararı sadece Avrupa Birliği ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. İngiltere’de de benzer bir yasağın 2026 yılında yürürlüğe girmesi planlanırken, ABD’de ise TPO kullanımı devam ediyor. ABD’deki ilgili kurumlar, tüketicilere ürün etiketlerini dikkatli okumaları ve uygulamaları havalandırması iyi olan alanlarda yapmaları yönünde uyarılar yapıyor.

