74 Yaşında Vefat Eden Banu Kırbağ Zincirlikuyu’da Defnedildi

Türk Halk Müziği’nin usta sanatçısı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kırbağ için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası sevilen sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene Banu Kırbağ’ın ailesi, yakın dostları, sanat camiasından isimler ve sevenleri katıldı. Türk müziğine kattığı eserlerle unutulmaz bir iz bırakan sanatçının vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı.

“Sanki Bir Rüya Görüyorum Ama Maalesef Gerçek”

Cenazede konuşan Kırbağ’ın kız kardeşi Hülya Kırbağ Gürtuna, ablasının son günlerine dair duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Sanki kötü bir rüya görüyorum ama maalesef gerçek. Çok zor günler yaşadık. Bir senedir hastaydı. Bir ara iyiye gitti, doktorlarımız çok iyiydi ama son zamanlarda kemoterapiyi reddetti. Kararı kesindi. Mayıs ayında en son görüntülü konuşmuştuk, halini hiç beğenmemiştim. Çok kilo kaybetmişti. Son günlerinde çok ağrılıydı, sürekli ‘beni uyutun’ diyordu. Onun adına seviniyorum çünkü artık acı çekmiyor. O hayatı boyunca dimdik duran, boyun eğmeyen, kararlarını kendi veren bir insandı. Çok haklıymış, o besteler başka türlü çıkmazdı.”

Banu Kırbağ Kimdir?

1951 yılında İstanbul’da doğan Banu Kırbağ, lise yıllarında müzikle tanıştı. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda şan ve solfej eğitimi aldı. 1970’li yıllarda kardeşi Hülya Kırbağ ve Zafer Dilek ile kurduğu müzik grubuyla sahneye çıktı. Daha sonra solo kariyerine yönelerek “Ölsem de Bir Kalsam da Bir” ve “Unutulur” gibi unutulmaz eserlerle geniş kitlelere ulaştı.

Sanatçı, yalnızca güçlü yorumuyla değil, aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın aranjörlerinden biri olmasıyla da müzik tarihine geçti. Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane’de armoni, kontrpuan ve düzenleme eğitimleri aldı. Hem besteci, hem yorumcu hem de aranjör kimliğiyle sanat dünyasında derin izler bıraktı.