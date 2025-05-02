SGK’DAN ERKEN EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tehlikeli işlerde çalışanlara tanınan “yıpranma payı” uygulamasının suiistimal edilmesini önlemek amacıyla önemli bir düzenlemeye gidiyor. Kurum, tehlikeli meslek grupları dışındaki iş kollarında yapılan hatalı bildirimleri engellemek için Nisan 2025 itibarıyla yeni bir meslek kodu kısıtlaması başlattı.

YIPRANMA PAYI HAKKI SADECE TEHLİKELİ MESLEKLERE TANINACAK

SGK’nın Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, aşçı, çaycı, danışman ve bekçi gibi tehlike sınıfında yer almayan meslek gruplarının da yıpranma payı kapsamında gösterildiği tespit edildi. Bu bildirimlerin haksız erken emekliliğe zemin hazırladığı gerekçesiyle SGK, artık yalnızca gerçekten riskli işlerde çalışanlara bu hakkın tanınacağını duyurdu.

NİSAN 2025’TEN İTİBAREN KISITLAMALI MESLEK KODLARI UYGULAMADA

Milliyet’in haberine göre, SGK yeni sistem kapsamında yıpranma payı hakkı olmayan meslek gruplarını meslek kodlarına göre sınırlandırdı. Nisan 2025 döneminden itibaren geçerli olan düzenleme kapsamında, hatalı meslek kodları ile yapılan bildirimler SGK sisteminde reddedilecek. İşverenlere hata mesajı gönderilecek ve bu kodlar sistem üzerinden engellenecek.

YIPRANMA PAYI AYRINTILARI: ŞOFÖR YOK, İTFAİYE ŞOFÖRÜ VAR

Yeni düzenlemeye göre, örneğin sıradan şoförlük mesleği yıpranma payı kapsamında değerlendirilmeyecek. Ancak, yüksek risk içeren görevlerdeki itfaiye şoförlüğü gibi özel pozisyonlar bu hakka dahil edilmeye devam edecek. SGK, işin niteliği ve çalışma koşullarını esas alarak sınıflandırma yapacak.

YANLIŞ MESLEK KODUYLA MAĞDUR OLANLAR İÇİN DÜZENLEME YOLDA

Meslek kodu hataları sebebiyle yıpranma hakkından yararlanamayan sigortalıların da mağduriyet yaşamaması için SGK tarafından yeni düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda, meslek kodlarının güncellenmesi ve geçmişe dönük düzeltmeler için başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Yıpranma payı, çalışma süresine ek gün kazandırarak sigortalıların daha erken emekli olmasını sağlayan bir uygulamadır. Madenciler, demir-çelik işçileri, askerler, gazeteciler ve cezaevi personeli gibi yüksek riskli alanlarda çalışanlar bu haktan faydalanmaktadır.