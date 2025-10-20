Arda Güler Real Madrid’de Fırtına Estiriyor: Tüm İspanya Onu Konuşuyor

Arda Güler, Real Madrid formasıyla LaLiga sahnesinde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Genç Türk futbolcu, son olarak oynanan Getafe karşılaşmasında sergilediği performansla İspanyol basınının manşetlerine taşındı ve taraftarların konuştuğu isim haline geldi. Real Madrid, LaLiga’nın 9. haftasında deplasmanda Getafe’yi 1-0 mağlup etti. Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 65. dakikada Camavinga’nın yerine oyuna dahil oldu. Sadece 15 dakika sonra, Kylian Mbappe’ye yaptığı kritik asistle takımının maçtaki tek golünü hazırladı ve galibiyette belirleyici rol oynadı.

Bu gol, Arda Güler-Kylian Mbappe ikilisinin Real Madrid’deki uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi. İki oyuncunun işbirliği, İspanyol spor basınında geniş yer bulurken, genç futbolcuya övgü dolu ifadeler yağdı. Arda Güler’in sahaya girdiği andan itibaren takımın oyun akışını değiştirdiği, Mbappe’nin gol yeteneklerini doğru şekilde beslediği ve Real Madrid’in zorlu deplasmanda çıkış yolunu açtığı vurgulandı.

İspanyol Basını Arda’yı Konuşuyor

El Periodico gazetesi, Arda Güler’in oyuna girmesiyle takımın tıkanıklığını açtığını belirterek, “Real Madrid’in sistemleri tıkandığında çıkış yolunu Arda gördü, Mbappe gerisini halletti. El Clasico’ya Barcelona karşısında lider çıkmalarını sağladı” ifadelerini kullandı.

Marca gazetesi ise genç oyuncuyu “Madrid’e ışık tuttu” şeklinde nitelendirerek, maç tehlikeli bir şekilde 0-0 devam ederken Arda’nın sahaya adımını attığı andan itibaren asist yaptığına dikkat çekti. Gazete, “Arda Güler oyuna girer girmez Mbappe’ye gol pasını verdi ve takımlarına galibiyeti getiren gol geldi” yorumunu yaptı.

El Pais gazetesi, Arda Güler’in Real Madrid’deki yeni hayatını özetlerken, “Arda asist yapıyor, Mbappe gol atıyor. Fransız oyuncu 11 maçta 15. golüne ulaşırken, Türk oyuncu 5. asistini verdi. Real’de tehdit değişmedi: Güler pas verdi, Mbappe attı” ifadelerini kullandı.

Sport ise Güler-Mbappe ikilisini öne çıkararak, “İkili tıkanan Real Madrid’i açıyor. Xabi Alonso döneminde kesin olan bir şey varsa o da Mbappe ve onu en iyi besleyen Arda Güler’dir” değerlendirmesinde bulundu.

Genç Yetenek Parlıyor

Arda Güler’in performansı, sadece İspanyol basınında değil, sosyal medyada ve taraftar çevrelerinde de büyük ilgi gördü. Genç futbolcunun oyuna girdiği andan itibaren oyunun temposunu değiştirmesi ve Mbappe’ye yaptığı kritik asist, onun saha içindeki etkinliğini bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, Arda Güler’in teknik kapasitesinin, oyunu okuma becerisinin ve saha zekâsının kısa sürede Avrupa futbolunda fark yaratacak seviyeye ulaştığını belirtiyor.

Real Madrid, Arda Güler-Kylian Mbappe ikilisiyle LaLiga’da yükselişini sürdürürken, İspanyol medyası genç yıldızın performansını ve etkisini yakından takip etmeye devam ediyor. Arda Güler, kısa sürede Real Madrid’in kilit oyuncularından biri haline geldi ve gelecekteki maçlarda da sahneye damgasını vurması bekleniyor.