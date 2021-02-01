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Ankara’da Korkutan Patlama

Ankara’da Korkutan Patlama
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20 Ekim 2021 - 14:44
Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti MTA yakınlarında çok şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin ediliyor. Patlama sonucu yangın başladığı ve yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50’de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevrede panik yaşanırken, dakikalar sonra ikinci patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

MTA’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz vanasında meydana geldiği belirtilerek, “Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır” denildi.

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