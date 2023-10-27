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Erdal Özyağcılar’a ölüm tehdidi. İyilik yaptı kötülük buldu

Erdal Özyağcılar’a ölüm tehdidi. İyilik yaptı kötülük buldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ekim 2023 - 15:46

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş’ta gittiği bir mekanda vale olarak çalışan Oktay T. ile tanıştı. Oktay T.’ye yardım eden ve bir süre sonra yardımları kesen Özyağcılar’a peşinden tehdit geldi.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Beşiktaş’ta bir mekanda vale olarak çalışan O.T.’nin maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine ona belli aralıklarla maddi yardımda bulunuyordu.

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Özyağcılar bir süre sonra yardımı kesti. Ancak iddiaya göre O. T.’nin küfür dolu ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldı. O.T., “Ben Hacı Hüsrev’i yaktım. Cezai ehliyetim yok. Kimseyi dinlemem geçmiş ola’ diyerek usta oyuncuya mesaj gönderdi.

Sinkaflı küfürlerin yer aldığı bir de ses kaydı gönderdiği iddia edilen genç, “Beni engelleme demedim mi sana, yakarım bu dünyayı” şeklinde sözler sarf etti.

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Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Özyağcılar yaşadıkları sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. O.T. hakkında yağmaya teşebbüs ve hakaret suçlarından iddianame düzenlendi.

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Hazırlanan iddianamede sinkaflı sözlerle ünlü oyuncuya hakaret ettiği anlatılan O.T.’nin, Özyağcılar’ı tehdit ederek para istediği ve bu şekilde yağma suçuna teşebbüs ettiği ifade edildi.

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O.T., ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan O.T., kendisini şöyle savundu: “Ben İstanbul’da bazı eğlence mekanlarında çalıştım. Erdal Özyağcılar’ı buradan tanıyorum. Kendisinden para talep ettim. Bana 4-5 defa para gönderdi, daha sonra tekrar para istedim. Bu kez göndermedi. Telefonumu Ayhan isimli bir kişi alıp Özyağcılar’a küfür etti. Ben alkolik bir insanım, kişilik tedavisi görüyorum. Bu yüzden arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Kendisinden özür dilerim. Gerekirse ondan aldığım parayı iade ederim.”

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Erdal Özyağcılar’a ölüm tehdidi. İyilik yaptı kötülük buldu
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