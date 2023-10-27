Erdal Özyağcılar’a ölüm tehdidi. İyilik yaptı kötülük buldu

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş’ta gittiği bir mekanda vale olarak çalışan Oktay T. ile tanıştı. Oktay T.’ye yardım eden ve bir süre sonra yardımları kesen Özyağcılar’a peşinden tehdit geldi.