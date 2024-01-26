AMAN DİKKAT, EKSTRA NET SİZİ ARAYABİLİR

Her şeyi duydum ama internet alacağım kurumun adını kullanıp arayıp insanları dolandıran ilk kez duyuyorum. Ama dikkat ediniz, Ekstran Net diye bir kurum var; fakat ne olduğu belli olmayan bir kurum. Uzun yıllar yazılı basında görev yaptım, şimdi internet üzerinden internet gazeteciliği yapıyoruz. Türk Telekom müşterisiyiz; bizi arayıp Telekom’dan arıyoruz, yeni bir kampanyamız var, siz daha yüksek ödeme yapıyorsunuz dediklerinde tabii deyip şartlarını dinledik. Ayda 200 TL aynı hızla devam etmek ister misiniz diye sordular. Tatbikî, bu hayat pahalığının da sazan gibi atladık. Sonra arkadaşlarımız gelip ayarlama yapacaklar diye söylediler. Evet, birisi geldi, modeminizi ayarladı ve gitti. Tatbikî, bu da hem internet alıyoruz hem de Türk Telekom ayrı ayrı fatura geldi. Şaşırdık. Telekom’u arayıp sorunca gerçek ortaya çıktı.

Müşteri hizmetleri bizim aramadığımızı, size gelen mesajı bakar mısınız diye sorunca Ekstra Net ortaya çıktı. Müşteri hizmetlerindeki bayan, evet böyle şirketler adı altında arıyorlar, Türkcell, Türk Telekom ve müşterilerine bunun yaptıklarını söylediklerinde çıldırdım. Türk Telekom bunları biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Türk Telekom bunları bilmelerine rağmen neden bir şeyler yapmadıklarına anlam veremedim. Hemen Ekstra Net’i aramaya başladım, onlar da biz aramadık sizi dediklerinde kan beyni sıçradı. Evet, siz bizim müşterimiz olmasınız diyorlar ama biz aramadık diyorlar. Müşteri temsilcisi bayan, yetkililerle görüşmek istediğimizi söylememize rağmen sadece bizimle görüşebileceğimizi belirttiler, yani illegal çalışıyorlar. Genel müdürlüğümüz İzmir’de demişler, internet genel müdürlüğünün Şişli’de bir adresi yazılı ama telefonları müşteri hizmetleri numarası. Böyle sahtekârlıktan başka bir şey değil.

Ayrılırsanız bin TL ceza vermeniz lazım. Evet, işte dolandıran, dolandırana kimse, kimin şikayet edeceğiz? Arabamız soyuldu, şikayet ettik, yıllar geçti; evimize hırsız girdi, şikayetçi olduk, yıllar geçti. Araba kiralama şirketi bizi dolandırdı, şikayet ettik; yer belli, kimse bir şey yapmadı. Savcıya gittik, azar işittik. Ülkemize bakın, ne haldeyiz. Dolandıran, dolandırana nasıl olsa adalet yok