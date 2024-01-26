Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AMAN DİKKAT, EKSTRA NET SİZİ ARAYABİLİR

AMAN DİKKAT, EKSTRA NET SİZİ ARAYABİLİR
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
12 views
26 Ocak 2024 - 15:43

Her şeyi duydum ama internet alacağım kurumun adını kullanıp arayıp insanları dolandıran ilk kez duyuyorum. Ama dikkat ediniz, Ekstran Net diye bir kurum var; fakat ne olduğu belli olmayan bir kurum. Uzun yıllar yazılı basında görev yaptım, şimdi internet üzerinden internet gazeteciliği yapıyoruz. Türk Telekom müşterisiyiz; bizi arayıp Telekom’dan arıyoruz, yeni bir kampanyamız var, siz daha yüksek ödeme yapıyorsunuz dediklerinde tabii deyip şartlarını dinledik. Ayda 200 TL aynı hızla devam etmek ister misiniz diye sordular. Tatbikî, bu hayat pahalığının da sazan gibi atladık. Sonra arkadaşlarımız gelip ayarlama yapacaklar diye söylediler. Evet, birisi geldi, modeminizi ayarladı ve gitti. Tatbikî, bu da hem internet alıyoruz hem de Türk Telekom ayrı ayrı fatura geldi. Şaşırdık. Telekom’u arayıp sorunca gerçek ortaya çıktı.

Müşteri hizmetleri bizim aramadığımızı, size gelen mesajı bakar mısınız diye sorunca Ekstra Net ortaya çıktı. Müşteri hizmetlerindeki bayan, evet böyle şirketler adı altında arıyorlar, Türkcell, Türk Telekom ve müşterilerine bunun yaptıklarını söylediklerinde çıldırdım. Türk Telekom bunları biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Türk Telekom bunları bilmelerine rağmen neden bir şeyler yapmadıklarına anlam veremedim. Hemen Ekstra Net’i aramaya başladım, onlar da biz aramadık sizi dediklerinde kan beyni sıçradı. Evet, siz bizim müşterimiz olmasınız diyorlar ama biz aramadık diyorlar. Müşteri temsilcisi bayan, yetkililerle görüşmek istediğimizi söylememize rağmen sadece bizimle görüşebileceğimizi belirttiler, yani illegal çalışıyorlar. Genel müdürlüğümüz İzmir’de demişler, internet genel müdürlüğünün Şişli’de bir adresi yazılı ama telefonları müşteri hizmetleri numarası. Böyle sahtekârlıktan başka bir şey değil.

Ayrılırsanız bin TL ceza vermeniz lazım. Evet, işte dolandıran, dolandırana kimse, kimin şikayet edeceğiz? Arabamız soyuldu, şikayet ettik, yıllar geçti; evimize hırsız girdi, şikayetçi olduk, yıllar geçti. Araba kiralama şirketi bizi dolandırdı, şikayet ettik; yer belli, kimse bir şey yapmadı. Savcıya gittik, azar işittik. Ülkemize bakın, ne haldeyiz. Dolandıran, dolandırana nasıl olsa adalet yok

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Naci Görür’den 7.4’lük deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı! ‘Risk altındalar…’Naci Görür’den 7.4’lük deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı! ‘Risk altındalar…’
Mehmet Ali Erbil’in bu sefer de oğlu isyan etti! ‘Kendimi balkondan atarım…’Mehmet Ali Erbil’in bu sefer de oğlu isyan etti! ‘Kendimi balkondan atarım…’
Fatih Portakal’dan çok konuşulacak sözler! ‘Acun fena gol yedi’Fatih Portakal’dan çok konuşulacak sözler! ‘Acun fena gol yedi’
MİDE KANSERİ NEDİR? DOÇ. DR. ABDULCABBAR KARTAL AÇIKLADIMİDE KANSERİ NEDİR? DOÇ. DR. ABDULCABBAR KARTAL AÇIKLADI
Rekabet Kurumu’ndan baharat firmalarına soruşturmaRekabet Kurumu’ndan baharat firmalarına soruşturma
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP, 10.kez 55 başkan adayını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski manken Hülya Yiğitalp’ten oğlu Yiğit Tokbey’e son veda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda Güler’e Modric piyangosu! İspanyollar duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AMAN DİKKAT, EKSTRA NET SİZİ ARAYABİLİR
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuba Büyüküstün: Fatma Girik veliahdı olarak beni seçmiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anelka’dan itiraf: ‘Büyük isimlerin Türkiye’ye gelmesine…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kocasını genelevde bastı. Tekme tokat dövdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jürgen Klopp’tan flaş ayrılık kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür’den 7.4’lük deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı! ‘Risk altındalar…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Ege’de deprem meydana geldi!Ocak 19, 2024-5:35 pm
TÜVTÜRK son noktayı koyduOcak 19, 2024-4:47 pm
Sosyal medyada Gezeravcı’nın uzay yolculuğu gündem oldu: “Ayağına asteroit değmesin”Ocak 19, 2024-4:41 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ildeki adayları tek tek açıkladıOcak 19, 2024-4:33 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’ı aradı: Biraz daha bekleOcak 19, 2024-4:31 pm
TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı!Ocak 19, 2024-4:27 pm
AKOM İstanbul için son uyarıyı yaptıOcak 19, 2024-4:21 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !