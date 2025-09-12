Süper Lig, Teknik Direktör Değişikliklerinde Avrupa Zirvesinde

Yeni sezon Süper Lig’de teknik direktör değişiklikleriyle dikkat çekiyor. Lig, daha sezonun ilk dört haftasında tam 4 teknik adamın görevine son verdi.

Hangi Takımlar Hoca Değiştirdi?

Süper Lig’de Son 11 Yılın Tablosu

2015-16 sezonundan bu yana Süper Lig’de ortalama 22,4 teknik direktör görevden alındı. Bu rakam, Avrupa’nın 10 büyük ligi arasında en yüksek değer olarak öne çıkıyor.

Türkiye, Hollanda Eredivisie (5), İngiltere Premier Lig (7,2) ve Almanya Bundesliga (7,3) gibi liglerin toplamından daha fazla teknik adam değişikliğiyle Avrupa zirvesine yerleşti. Süper Lig’e en yakın lig ise Portekiz Ligi (12,3) oldu.

Uzmanlar, Süper Lig’deki bu hızlı değişimlerin takım performansını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.