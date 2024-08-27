Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Demirören Medya’da küçülme operasyonu!

Demirören Medya’da küçülme operasyonu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
27 Ağustos 2024 - 15:01
Milliyet’ten sonra Hürriyet ve Posta gazetelerinin de İzmir ilaveleri için kapatma kararı alındığı öğrenildi. 1 Eylül’den itibaren bu gazetelerin ilavelerinin çıkmayacağı, Hürriyet ve Posta’nın İzmir kadrolarından 5’er kişinin işine son verildiği bildirildi.

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !