Demirören Medya’da küçülme operasyonu!

Demirören Medya Grubu’nda tasarruf tedbirleri çerçevesinde Hürriyet ve Posta’nın İzmir
ilaveleri kapatıldı. Daha önce Milliyet Ege’de gerçekleştirilen operasyonla ilavenin kapatılmasının ardından Hürriyet Ege ve Posta Ege ilavelerinin de kapatılmasına karar verildi.
1 Eylül’den itibaren Hürriyet ve Posta’nın İzmir eklerinin yayınlanmayacağı ifade edildi. 1984’te yayın hayatına başlayan Hürriyet Ege 40 yıldır faaliyette idi.
Hürriyet Ege ve Posta Ege’de çalışan kadrosunun iyice daraltıldığı, her iki gazetenin İzmir kadrolarından 5’er kişinin iş akitlerinin feshedildiği konuşuluyor. Bu arada Hürriyet ve Posta gazetelerinin Şehitler Caddesi’ndeki binayı boşaltıp Bayraklı’daki ofislere taşınmıştı.
Demirören Medya Grubu’ndaki küçülme operasyonunun önümüzdeki süreçte de devam edeceği öne sürüldü
ilaveleri kapatıldı. Daha önce Milliyet Ege’de gerçekleştirilen operasyonla ilavenin kapatılmasının ardından Hürriyet Ege ve Posta Ege ilavelerinin de kapatılmasına karar verildi.
1 Eylül’den itibaren Hürriyet ve Posta’nın İzmir eklerinin yayınlanmayacağı ifade edildi. 1984’te yayın hayatına başlayan Hürriyet Ege 40 yıldır faaliyette idi.
Hürriyet Ege ve Posta Ege’de çalışan kadrosunun iyice daraltıldığı, her iki gazetenin İzmir kadrolarından 5’er kişinin iş akitlerinin feshedildiği konuşuluyor. Bu arada Hürriyet ve Posta gazetelerinin Şehitler Caddesi’ndeki binayı boşaltıp Bayraklı’daki ofislere taşınmıştı.
Demirören Medya Grubu’ndaki küçülme operasyonunun önümüzdeki süreçte de devam edeceği öne sürüldü