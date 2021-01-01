Alanya’da Kaçak Ama “Helal” Otel !

MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin’in iki otel inşaatın da proje müellifi olduğunu ve yapı ruhsatına aykırı olarak kaçak eklemeler yaptığını ileri süren avukat Muhammed Hüsnü Sert, İçişleri Bakanlığı ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

Avukat Sert, ihbar dilekçesinde, Alanya’nın Konaklı ve Okurcalar mahallelerinde yer alan otellerin proje müellifi Tekin’in meclis üyesi olmasının nüfuzunu kullanarak kanunsuz işleyişlerle inşaatlar yaptığını iddia etti.

İlgili kurumlara gönderilen ihbar dilekçesinde şu iddialar yer aldı;

Alanya Belediyesi MHP Meclis Üyesi inşaat mühendisi Mehmet Ali Tekin’in Alanya’nın birçok bölgesinde inşaat işi yaparak, yapılan inşaatlarda inşaat mühendisi unvanıyla proje müellifi olarak yer aldı. İddiaya göre Alanya’nın Konaklı mahallesinde Algora Halal Hotel ve Alanya’nın Okurcalar mahallesinde Marilis Hill Resort Hotel projelerinde usulsüzlük yaptığı iddia edildi.

TURİZM TESİSİS YERİNE KONUT-İŞYERİ YAPILDI

Konaklı’da yer alan Algora Halal Hotel parselinin imar planının Turizm Bakanlığınca onaylı olmasına rağmen Mehmet Ali Tekin’in turizm tesisi dışında bu parsele APART OTEL + KONUT + İŞYERİ olarak ruhsat aldığı ileri sürüldü

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU İŞLENDİ

Algora Halal Hotel’e 2018’de yapı ruhsatları alınırken kapanan Konaklı Belediyesince hazırlanan 2013 tarihli imar durum belgesi kullanıldığı, bunun da aslı gibidir belgesi çıkartılarak tarihte değişiklik yapılarak resmi belgede sahtecilik suçu işlendiği iddia edildi.

İmar durum belgesinin alındığı tarihten itibaren ancak 1 yıl içerisinde kullanılması mümkünken, otelin imar durum belgesi 2013’ten 5 yıl sonra 2018’de kullanıldı, imar durum harcı da yatırılmadı.

TADİLAT RUHSATI

A ve B Bloktan oluşan Algora Halal Hotel’in iki blok arası ruhsata aykırı olarak birleştirildi. Yapı ruhsatında 55 metrekare gösterilen sauna ve hamam tadilat ruhsatıyla 796 metrekareye çıkarıldı. Bu durum tapuya verilmiş olan kat irtifakıyla uyumsuz olduğu, sonucunda emsal artışına neden olduğu ileri sürüldü. Turizm tesisi yerine 102 mesken 38 ofis işyeri yapılırken haksız emsal artışı sağlandığı belirtildi.

KOMŞU PARSEL OTELE KATILDI

Mehmet Ali Tekin, Alanya’ nın Okurcalar Mahallesinde inşaat mühendisi olarak proje müellifi olduğu Marilis Hill Resort Hotel’ in ise imar durum belgesi verilmeden yapı ruhsatı verildiği iddia edildi. Otel’in inşaatında emsal fazlalıkları bulunduğu belirtildi.

Otelin inşası için tüm ruhsatlar 6 Parsel için verilmiş iken, otel tarafından komşu parsel 11 parsele otelin havuzu ve bir kısım binalar kaçak olarak yapıldığı ve Alanya Belediyesi’nin bu kaçak yapılara göz yumduğu iddialar arasında yer aldı.