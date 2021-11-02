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AKP’li Şamil Tayyar: 50+1 Erdoğan’a Kurulan Tuzaktı

AKP’li Şamil Tayyar: 50+1 Erdoğan’a Kurulan Tuzaktı
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16 Kasım 2021 - 18:27

AKP’li Şamil Tayyar: 50+1 Erdoğan’a Kurulan Tuzaktı

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin olarak, “Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı.” açıklamasını yaptı.

AKP'li Şamil Tayyar: 50+1 Erdoğan'a Kurulan Tuzaktı

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin olarak, “Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı.” açıklamasını yaptı.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, “ Cumhurbaşkanı’yla birçok konuda anlaşamamakta anlaştık. Sadece 50+1’den şikâyet etti.” açıklamasını yapmıştı.

 

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