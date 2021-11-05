AKP’li Fakıbaba’dan İtiraflar: Paralar FETÖ’ye Gitti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz aylarda AKP’den istifa ettiğini ancak milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Ahmet Akay’ın kendisini ikna ederek istifasının önüne geçtiğini söylemişti.

Fakıbaba, açıklamalarının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında da tehdit edildiğini söyledi.

FETÖ İTİRAFLARI

‘Tehdit edildiğini duyuran AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Fakıbaba, oğlunun FETÖ yurdundan kaldığını dile getirdi. Fakıbaba ayrıca, şu anda İçişleri Komisyonu Başkanı olan Kahramanmaraş AKP Milletvekili Celalettin Güvenç’in ise, 2014 yılında FETÖ’nün destekleriyle kendisinin yerine Şanlıurfa adayı yapıldığını söyledi.

‘OĞLUM FETÖ YURDUNDA KALDI’

Yayın sırasında bir izleyicinin, Fakıbaba’nın oğlunun Kanada’da FETÖ yurdunda kalıp kalmadığıyla ilgili sorusunu ”Kanada değil, Avusturya” olarak düzelten AKP Milletvekili, izleyicinin oğlunu değil, kendisini sorması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

“Evet kaldı. Ama, oğlumu soracağına beni sorsun. Ben 2012 yılında hatırlıyorum o zaman FETÖ’nün festivalleri, olimpiyatları vardı. Türkçe olimpiyatları falan. Biz de oraya gittik. Önde oturduk. Yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güvenç. Ben şuna inanıyorum. Belediye başkanıydım, yanımda bakan vardı. Şuanda İçişleri Komisyonu Başkanı olan kişi var. Ama, Urfa’da bu FETÖ ile ilk mücadeleyi veren Ahmet Fakıbaba’dır.”

‘UYGUN DEĞİL KARARI VERİLDİ’

2014 yılında halkın kendisni sevdiğini belirten Fakıbaba, “Ben niye aday edilmedim? Ben aday edilmezken, FETÖ’nün liderlerinden Halil Baysal’ın OSM Hastanesi’nin 6. katında başkanlık kararı verilmedi mi? Hastanenin altıncı katında. Saat 2’de organizasyon yapılıp STK’ler toplanmadı mı Emniyet Müdürü nerede Mehmet Yiğitoğlu? FETÖ’den tutuklu, cezaevinde. Ahmet Fakıbaba Urfa’ya uygun değil. Urfa’dan gitmesi lazım kararı veriliyor” açıklamasında bulundu.

GÜVENÇ KARARI VERİLDİ

Kendisinin Şanlıurfa Belediye Başkanlığı adayı yapılmaması için FETÖ tarafından başlatılan sürecin devamında Cevahir Otel’de bir toplantı düzenlendiğini ileri süren Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplantıya, şuandaki meclis başkanımız da geliyor. Orada STK’lar adına birkaç kişi var. Diğerleri kimler? Celalettin Bey ve müdürleri. ‘Efendim, biz Celalettin Bey’i isteriz. Fakıbaba olmaz’ diyorlar. Fakıbaba, halka rağmen aday yapılmadı.”

SODES PARALARI FETÖ’YE GİTTİ

Konuşmasında, devletin imkanlarının FETÖ’nün kuruluşlarına dağıtıldığını da kaydeden Fakıbaba, “Buraya gelen bir imam vardı, 2009 seçimlerinde kavga ettik. Kavgamızın sesi öyle yükseldi ki onu alıp, başka bir imam verdiler buraya. İmam her gün vilayetteydi. Yalan mı bu yahu? Urfa yaşadı bunu. Bana oğlumu soracağına, devletin Sosyal Destek Proje paralarının hangi örgütlere, hangi STK’lara gittiğini sorsun. Devlet desteklemelerinin yüzde 85’i Vali tarafından FETÖ’nün kuruluşlarına verilmiş SODES adı altında” ifadelerini kullandı.