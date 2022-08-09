Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Aklı hep göklerde… 18’inde kokpitte

Aklı hep göklerde… 18’inde kokpitte
4 views
09 Ağustos 2022 - 10:32

Toprak Mert Yürekli, daha sürücü ehliyeti almadan pilot lisansı sahibi oldu ve 18’inde kokpite oturdu. Öğretmen pilot babası ile 7 yaşından bu yana göklerde olan ve 160 saat uçuş tecrübesi edinen gencin şimdiki hedefi ise üniversiteyi bitirip, Boeing uçurmak…

BURSA’da yaşayan Toprak Mert Yürekli, 19 Temmuz 2022’de 18’inci yaş gününde ultra hafif hava araçlarının kullanılabildiği lisansa sahip oldu. Öğretmen Pilot babası Onur Umur Yürekli’den eğitim alan ve pilot olduktan sonra tek başına uçuşlar yapmaya başlayan Toprak, ortalama 40 saatlik uçuş süresini 100 saate tamamladıktan sonra öğretmen pilot olarak görev yapmak istiyor. Toprak, genç yaşta pilot olmayı, eğitim hayatını ve havacılık tecrübelerini anlattı:

 

Aklı hep göklerde... 18’inde kokpitte

 

BİNDİKTEN SONRA İNEMEDİM

“Kokpite ilk girişim 9 yaşında ama benim havacılıkla tanışmam 7 yaşında başladı. Babam mesleği olan tasarımcılıktan sıkılınca havacılık sektörüne girip kendi uçağını almıştı. Ben de çocukluğumdan bu yana onun yanında uçup co-pilotluk yaptım ve 160 saatlik uçuş süresine ulaştım. 9 yaşıma geldiğimde Bursa’nın ilk hafif havacılık uçaklarıyla sportif havaalanını açtık ve o gün uçağa ilk defa binmiş oldum, zaten bir daha da inemedim. O günü dün gibi hatırlıyorum. İlk uçuşumu hava parkını ilk açtığımız gün babamın hocası Lütfi hocayla yaptım. Türbülansa yakalanmıştık ve aksiyonlu bir deneyimdi, çok heyecanlanmıştım. Ama çok güzeldi. Pilot olmaya ise 16 yaşında karar verdim. Ultra hafif pilot lisansına sahip olmak için ortalama 3 aylık bir eğitimden geçmek gerekiyor. Bu süre eğitimlere katılıma ya da hava şartlarına göre değişiyor. 45 saat teorik, 25 saat pratik eğitim alarak pilot oldum. 19 Temmuz’da yani doğum günümde lisansımı aldım.“

 

Aklı hep göklerde... 18’inde kokpitte

 

OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Toprak’ın hocası da olan baba Onur Umur Yürekli de şöyle dedi: “Toprak çocukluğundan beri benimle uçuşlar yaptı ve çok küçük yaşta havacılığa aşina oldu. Henüz yolun başında ama onun çok iyi bir pilot olacağına inanıyorum. Onu ileride çok iyi, başarılı bir öğretmen pilot olarak hayal ediyorum ve gurur duyuyorum.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Komşu’da 6. parsel teyakkuzuKomşu’da 6. parsel teyakkuzu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüseyin Gazi Cemevi’ne kritik ziyaret! Muharrem Ayı iftarına katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüseyin Gazi Cemevi’ne kritik ziyaret! Muharrem Ayı iftarına katıldı
Eyüp Sultan Türbesi’ne çekiçle saldırı! Gözaltına alındı…Eyüp Sultan Türbesi’ne çekiçle saldırı! Gözaltına alındı…
29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! 11 kente sarı kodlu uyarıMeteoroloji’den yeni hava durumu raporu! 11 kente sarı kodlu uyarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yatırım saati: İsviçre saatlerine talep patladı Türkiye’den 117.5 milyon dolarlık saat alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Komşu’da 6. parsel teyakkuzu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD eski başkanı Donald Trump’ın evine FBI baskını! Saatler önce yayınlandı… Şok fotoğraflar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milano’da Hakan’lı Arda’lı Alexis Sanchez zirvesi! Galatasaray 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! 12 kentte sarı alarm… Prof. Dr. Şen’den İstanbul uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüseyin Gazi Cemevi’ne kritik ziyaret! Muharrem Ayı iftarına katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aklı hep göklerde… 18’inde kokpitte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe – Ümraniyespor maçında Enner Valencia şov! Hem kendini affettirdi hem de Semih Şentürk’ten sonra bir ilki yaşadı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !