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AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE TARİHİ BİRLEŞME İDDİASI: SHELL, BP’Yİ Mİ SATIN ALIYOR?

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Dünyanın önde gelen enerji devlerinden Shell ve BP arasında gerçekleşebileceği iddia edilen satın alma hamlesi, global akaryakıt sektöründe büyük ses getirdi. İngiliz enerji devi BP’nin hisseleri, çıkan söylentiler üzerine sert yükseliş yaşarken, Shell cephesinden gelen yalanlama açıklaması piyasaları yeniden dengeye getirdi.

WALL STREET JOURNAL İDDİAYI GÜNDEME GETİRDİ

Wall Street Journal, Shell’in BP’yi satın almayı değerlendirdiğini ve bu hamlenin “bir neslin en büyük petrol anlaşması” olabileceğini ileri sürdü. Bloomberg ise daha önce Shell’in Mayıs ayında bu olasılığı masaya yatırdığını belirtmişti.

SHELL: “SÜREÇTE YENİ BİR GELİŞME YOK”

Haberlerin ardından bir açıklama yapan Shell, satın alma sürecine dair herhangi bir ilerleme olmadığını vurgulayarak, iddiaları yalanladı. Bu açıklama sonrası BP hisselerinde görülen artış kısa süre içinde düşüşe geçti.

BP ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKI

BP, son dönemde yenilenebilir enerji yatırımları, yönetim değişiklikleri ve operasyonel sorunlar nedeniyle yatırımcıların radarında. Özellikle finansal yükümlülüklerin artması, potansiyel alıcılar açısından risk olarak görülüyor. RBC Capital Markets analistleri bu durumu “zehirli kadeh” olarak nitelendirdi.

GERÇEKLEŞİRSE TARİHE GEÇEBİLİR

Uzmanlara göre, Shell’in BP’yi satın alması durumunda bu işlem, Donald Trump döneminden bu yana ABD’de gerçekleşen en büyük birleşme ve satın alma hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçebilir.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE TARİHİ BİRLEŞME İDDİASI: SHELL, BP’Yİ Mİ SATIN ALIYOR?
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