Yargıtay Başkanı, Ankara Emniyet Müdürü ile ne konuştu?

Çete lideri Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanmasının ardından yükselen tansiyon sürüyor. Söz konusu dava hakkında Yargıtay Başkanı Akarca’nın Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’le görüştüğü öne sürüldü.
Yurtdışına gitmek isterken havalimanında gözaltına alınan çete lideri Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanmasından sonra siyaset ve bürokraside yükselen tansiyon devam ediyor.
T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre Kaplan’ın, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman başta olmak üzere kimi yargı mensuplarıyla bağının bulunduğu iddiaları başkentte ciddi rahatsızlık yarattı.
Bunun sonucunda, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca devreye girerek Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’le görüştü.
Kulislere yansıyan iddialara göre, Akarca, Dinç’ten dosyanın içeriği hakkında bilgi almak istedi. Dinç kamuoyuna yansıyan bilgiler çerçevesinde değerlendirme yaptı.
Ayhan Bora Kaplan’ın Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a otomobil ve ev satın aldığı iddiaları vardı.
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
Adli soruşturma çerçevesinde oluşturulan bilgi ve belgelere ilaveten MASAK da devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kaplan ve bağlantılı isimlerin banka hesapları ile para transferlerini mercek altına aldı.