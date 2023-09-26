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Yargıtay Başkanı, Ankara Emniyet Müdürü ile ne konuştu?

Yargıtay Başkanı, Ankara Emniyet Müdürü ile ne konuştu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Eylül 2023 - 10:39

Çete lideri Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanmasının ardından yükselen tansiyon sürüyor. Söz konusu dava hakkında Yargıtay Başkanı Akarca’nın Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’le görüştüğü öne sürüldü.

Yurtdışına gitmek isterken havalimanında gözaltına alınan çete lideri Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanmasından sonra siyaset ve bürokraside yükselen tansiyon devam ediyor.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre Kaplan’ın, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman başta olmak üzere kimi yargı mensuplarıyla bağının bulunduğu iddiaları başkentte ciddi rahatsızlık yarattı.

Bunun sonucunda, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca devreye girerek Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’le görüştü.

Yargıtay kulislerinde gündem olan görüşme Yargıtay Başkanı Akarca’nın daveti üzerine gerçekleşti. Akarca, Yargıtay’a gelen Ankara Emniyet Müdürü Dinç’le makamda bir süre Ayhan Bora Kaplan’ın dosyası çerçevesinde değerlendirme yaptı.

Kulislere yansıyan iddialara göre, Akarca, Dinç’ten dosyanın içeriği hakkında bilgi almak istedi. Dinç kamuoyuna yansıyan bilgiler çerçevesinde değerlendirme yaptı.

Haberi aktaran Şardan “Yargıtay Başkanı’nın, savcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma hakkında bizzat Ankara Emniyet Müdürü’nü çağırıp görüşmesi pek usule uygun durum değil. Görüşme ‘nezaket’ kapsamında da olsa zamanlaması manidar. Akarca’nın Dinç’le görüşmesinden sonra nasıl bir yaklaşım içinde olacağı Yargıtay yerleşkesinde merak konusu” ifadelerini kullandı.

Ayhan Bora Kaplan’ın Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a otomobil ve ev satın aldığı iddiaları vardı.

MASAK DA DEVREYE GİRDİ

Adli soruşturma çerçevesinde oluşturulan bilgi ve belgelere ilaveten MASAK da devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kaplan ve bağlantılı isimlerin banka hesapları ile para transferlerini mercek altına aldı.

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