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AK Parti il başkanlığı resmi hesabından skandal takip! Fark edilmesi üzerine açıklama geldi

AK Parti il başkanlığı resmi hesabından skandal takip! Fark edilmesi üzerine açıklama geldi
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10 Mayıs 2022 - 9:58

AK Parti’nin Sivas İl Başkanlığı’na ait olan Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan iki sayfayı takibe aldı. Gelen tepkiler üzerine iki hesap takipten çıkartılırken il başkanlığından açıklama geldi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı‘nın takibe aldığı cinsel içerikli paylaşım yapan hesaplar sosyal medyana tartışmalara neden oldu.İl Başkanlığına ait resmi twitter hesabından cinsel içerikli videolar yayınlayan hesapları takip ettiği görüldü.

HATA FARK EDİLİNCE TAKİPTEN ÇIKARTILDI

Takibe alınan hesaplarda 18+ ibarelerin yer aldığı ise gözlerden kaçmadı. Yanlışın fark edilmesinin ardından tartışmalara sebep olan iki hesap takipten çıkartıldı.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Olayın yankıları sürerken AK Parti Sivas İl Başkanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “AK Parti· Sivas İl Başkanlığımızın resmi twitter hesabının farklı içerikli başka hesapları takip ettiğine dair bazı sayfalarda haber yapılmıştır. Bu konu hakkında Sivas Emniyet Müdürlüğü kriminal şubeye başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Olayla ilgisi olan kişi veya kişilerin gerekli· cezayı almaları için hukuki· alanda konunun takipçisi olacağız.”

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