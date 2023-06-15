AFAD SMS’le uyardı! 13 ile sarı ve turuncu kod verildi, kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli yağışların beklendiği ve ani sel, su baskını risklerine karşı tedbirli olunması istendi. Öte yandan yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldı.