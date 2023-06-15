Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AFAD SMS’le uyardı! 13 ile sarı ve turuncu kod verildi, kuvvetli geliyor

AFAD SMS’le uyardı! 13 ile sarı ve turuncu kod verildi, kuvvetli geliyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
15 Haziran 2023 - 16:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli yağışların beklendiği ve ani sel, su baskını risklerine karşı tedbirli olunması istendi. Öte yandan yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapıldı.

13 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaparken Ağrı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Ordu, Bayburt, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarıda bulundu.

AFADDAN UYARI MESAJI

AFAD’DAN UYARI MESAJI

Meteoroji tarafından turuncu kodla kuvvetli yağış uyarısı yapılan Karadeniz bölgesine bir uyarı da uyarı AFAD’dan geldi. AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre;15 Haziran Perşembe günü;Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli,Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.” denildi.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

EGE BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 34°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLUDA HAVA NASIL OLACAK

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimlerin Kurban Bayramı sahne ücretleri belli olduÜnlü isimlerin Kurban Bayramı sahne ücretleri belli oldu
EYT’den emekli olan ünlülerEYT’den emekli olan ünlüler
Mine Tugay tatildeMine Tugay tatilde
İTO Başkanı’ndan asgari ücrete zam açıklaması! Canlı yayında açıkladı…İTO Başkanı’ndan asgari ücrete zam açıklaması! Canlı yayında açıkladı…
Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadıElizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılcık Şerbeti’nde Atatürk rozeti sansürlendi mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimlerin Kurban Bayramı sahne ücretleri belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EYT’den emekli olan ünlüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AFAD SMS’le uyardı! 13 ile sarı ve turuncu kod verildi, kuvvetli geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mine Tugay tatilde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hafize Gaye Erkan kritik toplantıya davet edildi! Yeni dönemde ilk kez…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şimşek’ten kritik Merkez Bankası çıkışı! ‘Kendi işini yapacak…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İTO Başkanı’ndan asgari ücrete zam açıklaması! Canlı yayında açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beştepe’deki ekonomi toplantısı sonrası enflasyon mesajı: Etkin adımlar atacağız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !