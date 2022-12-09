Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

ABD’de öfke dinmiyor… ‘Ölüm Taciri’nin serbest kalması infial yarattı: Putin kazandı!

ABD’de öfke dinmiyor… ‘Ölüm Taciri’nin serbest kalması infial yarattı: Putin kazandı!
3 views
09 Aralık 2022 - 9:34

Rus silah kaçakçısı Viktor Bout’un ABD ile Rusya arasında varılan takas anlaşması kapsamında serbest bırakılmasının yankıları sürüyor. ABD’de infiale neden olan takas Rusya’da ‘zafer’ olarak nitelendirildi. Eleştiri okları bir kez daha Biden’a yönelirken ABD basınından itiraf gibi bir analiz geldi.

Rusya’da tutuklu ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı.

Söz konusu takası dünyaya duyuran ABD Başkanı Biden, ‘Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Kendisi güvende. Şu an evine dönmek için uçakta’ ifadelerini kullandı.

Rusya’nın ‘Bout vatanına döndü’ sözü ile doğruladığı takas ABD’de resmen infiale neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski danışmanlarında Sergei Markov takas için ‘Putin, Biden’ı yendi’ yorumunda bulundu.

 

ABDde öfke dinmiyor... Ölüm Tacirinin serbest kalması infial yarattı: Putin kazandı

Bout, Afrika, Orta Doğu ve Asya’daki çatışmaları körükleyen silahlardan kâr elde etmekle suçlanan zamanının en kötü şöhretli silah tüccarı…

 

Markov’n sözleri ABD’nin en çok okunan gazetelerinden birisi olan New York Post’a manşet oldu.

Gazete Markov’un bu sözlerini başlıktan okurlarına duyurdu. Haberde Markov’un şu ifadelerine de yer verildi;

‘Görüşüşe göre casusumuzu geri aldık ve karşılığında sıradan bir kızı onlara verdik. Takas tamamen bizim lehimize.’

‘ÖLÜM TACİRİ’ KAÇAKÇILIĞA DEVAM EDEBİLİR

Fox News ise kıdemli bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ile görüştü. Fox News, söz konusu kaynağın ‘Ölüm Taciri’ Viktor Bout’un silah kaçakçılığına devam edebileceğini belirttiğinin altını çizdi

Haberde ‘Üst düzey bir savunma yetkilisi, Rus silah tüccarı Viktor Bout’un yasadışı silah kaçakçılığına geri dönebileceğinden ve böylece dünya çapında ölümcül çatışmaları körükleyebileceğinden endişe ediyor’ ifadelerine yer verildi.

 

ABDde öfke dinmiyor... Ölüm Tacirinin serbest kalması infial yarattı: Putin kazandı

Olimpiyat şampiyonu 31 yaşındaki Griner, 17 Şubat’ta, yani Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgalden birkaç gün önce bagajında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla Moskova’daki bir havaalanında gözaltına alınmıştı…

 

CNN International’da yayınlanan bir analizde ‘Evet, bu Putin için bir zafer. Ancak yaşananlar Rus liderin askeri elitleri memun etme ihtiyacını da ifşa ediyor’ yorumunda yer verildi.

‘BIDEN GÖREVDEN ALINSIN’

ABD’li politikacı Marjorie Taylor Greene ise Biden’ın görevden alınması gerektiğini duyurdu.

‘Biden’ın serbest bıraktığı Bout kaç kişiyi öldürecek’ diyen Greene Biden’ın görevini kötüye kullandığını öne sürdü.

ÖLÜM TÜCCARI OLARAK BİLİNEN VİKTOR BOUT KİMDİR?

Kötü şöhretli silah tüccarı, 55 yaşındaki Viktor Bout aynı zamanda ‘ölüm tüccarı’ olarak da tanınıyor.

 

ABDde öfke dinmiyor... Ölüm Tacirinin serbest kalması infial yarattı: Putin kazandı

Viktor Bout, Bangkok’da, mahkemeye çıkarılmayı beklerken (Ağustos 2009)

 

Bout, dünyanın en tehlikeli ve yoksul yerlerinde silah ticareti yaptıktan sonra 2008 yılında ABD ve Tayland’ın ortak düzenlediği bir operasyonla Tayland’da yakalandı. ABD’de hakim karşısına çıkarılan silah tüccarı 25 yıl hapis cezası aldı.

Afganistan’da Taliban’dan, Libya’da Muammer Kaddafi’ye kadar birçok bağlantısı olduğu öne sürülen Bout’un askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu konuşuluyor.

ANKARA’DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz ay kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı.

CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat (SVR) Örgütü Başkanı Sergey Narışkin MİT’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi.

ABD’li ve Rus istihbarat şeflerinin görüşmesinde esir takasının ele alındığı düşünülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bilgin’den EYT’de yaş sınırı yorumu: Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağımBakan Bilgin’den EYT’de yaş sınırı yorumu: Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım
Suudi Prens Merkez Bankasına 5 Milyar Dolar gönderiyorSuudi Prens Merkez Bankasına 5 Milyar Dolar gönderiyor
Türkiye’ye dair Rus gazında indirim talebi iddiası! Erteleme fikri de düşünülüyor…Türkiye’ye dair Rus gazında indirim talebi iddiası! Erteleme fikri de düşünülüyor…
TAZE DAMADA HAPİS YOLU GÖRÜNDÜTAZE DAMADA HAPİS YOLU GÖRÜNDÜ
EDİS VE ÇAĞLA ŞİKEL AŞK MI YAŞIYOR?EDİS VE ÇAĞLA ŞİKEL AŞK MI YAŞIYOR?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı’nın sıradaki projesi! Bir takım daha satın alıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzinde indirim geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tüm siyasilerden çok güçlü kınama: Lanetliyoruz reddediyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de öfke dinmiyor… ‘Ölüm Taciri’nin serbest kalması infial yarattı: Putin kazandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Bilgin’den EYT’de yaş sınırı yorumu: Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suudi Prens Merkez Bankasına 5 Milyar Dolar gönderiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ronaldo’dan Portekiz teknik direktörüne tehdit: Kampı terk ederim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’ye dair Rus gazında indirim talebi iddiası! Erteleme fikri de düşünülüyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandıAralık 2, 2022-4:25 pm
Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandıAralık 1, 2022-2:44 pm
Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyorAralık 1, 2022-2:42 pm
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !