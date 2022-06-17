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ABD’den Türkiye ve Yunanistan’a kritik çağrı

ABD’den Türkiye ve Yunanistan’a kritik çağrı
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17 Haziran 2022 - 10:29

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ‘Ege gerilimi’ devam ederken Washington’dan iki ülkeye çağrı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Washington’un bu konudaki duruşunu açıkladı.

Ankara-Atina hattında tansiyon yükselirken ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’a Yunanistan’ın Ege’deki adaları silahlandırması ve ABD’nin bu konudaki tutumu soruldu.

Price soru üzerine ‘Bu konudaki tavrımız, birkaç hafta önce duyduğunuzla aynı. Tüm ülkelerin egemenliği toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır’ ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye hem de Yunanistan’ın NATO müttefiki olduğunun altını çizen Price sözlerine şöyle devam etti;

‘Bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıklarını diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Müttefiklerimizi gerilimi daha da artırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Yunanistan ve Türkiye ABD’nin önemli NATO müttefikleri ve her ikisini de gerilimi düşürmeye teşvik etmeye devam edeceğiz.’

Yunan Kathimerini gazetesi haberi manşetten okurlarına duyurdu.

 

Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.

 

ABDden Türkiye ve Yunanistana kritik çağrı

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis’in ABD’deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek ‘Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum’ demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın ‘Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir’ sözleri ise ayakta alkışlandı.

‘GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ’

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken ‘Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi. Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek’ ifadesini kullanmıştı.

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