İbrahim Çelikkol’dan Sürpriz Evlilik: Sosyal Medyada İlk Paylaşım

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan ile nikah masasına oturdu. Çiftin mutlu anlarından ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal Medyada Duyuru

Çelikkol, nikah sonrası paylaştığı kareye Özdemir Asaf’ın dizelerini ekleyerek duygularını ifade etti:

“Öylesine güzel seviyorum ki seni

Öylesine saf,

Öylesine temiz,

Öylesine derin,

Ve öylesine değil…”

Geçmiş Evliği ve Çocuğu

Oyuncu, 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiş, 2023 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten Ali adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Yeni evliliğiyle Çelikkol, özel hayatına dair sakin ve mutlu bir sayfa açmış oldu.