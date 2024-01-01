777 MANİFESTO

Sayıların enerjisi ve ritüellere neden inanırız? Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi günümüzde ekonomi ve diğer tüm sosyal yaşam faaliyetleri açısından kabul görmüş bir teoridir. İnsan kendisini gerçekleştirme noktasına ulaştığında aslında Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en üst noktasındadır.

Yaptığımız her seçim yeni bir olasılık yaratır. Yaptığımız her seçimi kuantum olarak isimlendirirsek eğer, o seçimin olasılıkları kuarklar gibi hareket eder ve işte bu sihirdir.

777 mucize ve hediye sekansıdır. Etrafınızda sürekli tekrar eden aynı rakamlar evrenin sizinle konuşma biçimidir. Ritüel olarak değil, kuantum alan hızını artırmak için bu sayı sekansları kullanılır.

İnsanları evrende bulunan diğer maddelerden ayıran şey bilinçtir, bilincin var olduğu her yerde seçim ve olasılıklar mevcuttur.

Örneğin herhangi bir isteğiniz var ve istediğiniz şeyi kuantum alanda seçiyorsunuz, seçiminiz sonsuz olasılıklarla doludur. Aklınız, kalbiniz ve bedeniniz ile senkronize olan her seçiminiz artık olasılık olmaktan çıkar. O sadece gerçekleşmek için size hazır olarak gelir; orada sınırlar, şartlar ve koşullar yoktur. Tüm bunları yaratan şey bilinçtir. Bunun adı sihirdir, seçimlerinizin yarattığı olasılıkları 777 olarak manifesto yaparken aslında yaptığınız şey; evrene sipariş veriyorsunuz. İsteğinizin titreşimlerini yükselterek çağırıyorsunuz.

#777manifesto

Hayırlı dönüşümleri seçiyorum.

Güvenilir ilişkileri seçiyorum. Güzellikleri görmeyi seçiyorum. Hayattan keyif almayı seçiyorum.

Potansiyel yaşam enerjimi kullanmayı seçiyorum. Hayallerime ulaşmayı seçiyorum.

Harekete geçmeyi seçiyorum. Kendi adıma doğru kararlar almayı seçiyorum.

Doğru zamanda doğru yerde olmayı seçiyorum.

Enerjimi doğru kullanmayı seçiyorum.

Şanslı olmayı seçiyorum. Sözüne güvenilir, sevgi dolu insanlarla bir arada olmayı seçiyorum.

Fırsatlara açık olmayı seçiyorum.

Dengede kalmayı seçiyorum. Nezaket ve Şükran dolu ilişkileri seçiyorum.

#777manifesto sihir ve hediyelerin sayı sekansıdır.

Daha başka neler mümkün ?