Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

777 MANİFESTO

777 MANİFESTO
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
10 views
20 Mayıs 2024 - 14:15

Sayıların enerjisi ve ritüellere neden inanırız? Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi günümüzde ekonomi ve diğer tüm sosyal yaşam faaliyetleri açısından kabul görmüş bir teoridir. İnsan kendisini gerçekleştirme noktasına ulaştığında aslında Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en üst noktasındadır.

Yaptığımız her seçim yeni bir olasılık yaratır. Yaptığımız her seçimi kuantum olarak isimlendirirsek eğer, o seçimin olasılıkları kuarklar gibi hareket eder ve işte bu sihirdir.

777 mucize ve hediye sekansıdır. Etrafınızda sürekli tekrar eden aynı rakamlar evrenin sizinle konuşma biçimidir. Ritüel olarak değil, kuantum alan hızını artırmak için bu sayı sekansları kullanılır.

İnsanları evrende bulunan diğer maddelerden ayıran şey bilinçtir, bilincin var olduğu her yerde seçim ve olasılıklar mevcuttur.

Örneğin herhangi bir isteğiniz var ve istediğiniz şeyi kuantum alanda seçiyorsunuz, seçiminiz sonsuz olasılıklarla doludur. Aklınız, kalbiniz ve bedeniniz ile senkronize olan her seçiminiz artık olasılık olmaktan çıkar. O sadece gerçekleşmek için size hazır olarak gelir; orada sınırlar, şartlar ve koşullar yoktur. Tüm bunları yaratan şey bilinçtir. Bunun adı sihirdir, seçimlerinizin yarattığı olasılıkları 777 olarak manifesto yaparken aslında yaptığınız şey; evrene sipariş veriyorsunuz. İsteğinizin titreşimlerini yükselterek çağırıyorsunuz.

 

#777manifesto

Hayırlı dönüşümleri seçiyorum.
Güvenilir ilişkileri seçiyorum. Güzellikleri görmeyi seçiyorum. Hayattan keyif almayı seçiyorum.
Potansiyel yaşam enerjimi kullanmayı seçiyorum. Hayallerime ulaşmayı seçiyorum.
Harekete geçmeyi seçiyorum. Kendi adıma doğru kararlar almayı seçiyorum.
Doğru zamanda doğru yerde olmayı seçiyorum.
Enerjimi doğru kullanmayı seçiyorum.
Şanslı olmayı seçiyorum. Sözüne güvenilir, sevgi dolu insanlarla bir arada olmayı seçiyorum.
Fırsatlara açık olmayı seçiyorum.
Dengede kalmayı seçiyorum. Nezaket ve Şükran dolu ilişkileri seçiyorum.

#777manifesto sihir ve hediyelerin sayı sekansıdır.

Daha başka neler mümkün ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel’den helikopter kazasına İsrail vurgusu!Özgür Özel’den helikopter kazasına İsrail vurgusu!
Ajda Pekkan’ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! Plakası da özel…Ajda Pekkan’ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! Plakası da özel…
Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyorEvliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor
İran’da ulusal yas ve OHAL ilan edildiİran’da ulusal yas ve OHAL ilan edildi
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu detayı! Tutuklananlar arasında…Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu detayı! Tutuklananlar arasında…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapımcıların Dikkatini Çeken Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Hande Göktepe
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika Elazığ’da deprem!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel’den helikopter kazasına İsrail vurgusu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç’a suç duyurusu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Geçinemeyen emekliler kalacak huzurevi arıyor. Ağla sevgili yurdum ağla
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bodrum’da 1 milyon 115 bin 510 TL’lik hesap ödediler. Türkiye Türkiye olalı böyle uçuş görmedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ajda Pekkan’ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! Plakası da özel…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
777 MANİFESTO
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan’dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı mesajıMayıs 20, 2024-1:31 pm
İran’da ulusal yas ve OHAL ilan edildiMayıs 20, 2024-1:25 pm
İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir” devraldıMayıs 20, 2024-1:24 pm
Reisi’nin helikopterinin tamamen yandığı tespit edildiMayıs 20, 2024-9:12 am
Arap ülkelerinden İran’a destek mesajlarıMayıs 20, 2024-9:09 am
İMAM RIZA TÜRBESİNE SİYAH BAYRAK ASILDIMayıs 20, 2024-9:05 am
Canlı yayında Türkiye ile yapılan anlaşmayı imzaladı! ‘Yayımlansın ve uygulansın…’Mayıs 20, 2024-8:29 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !