Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor

Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel’den kötü haber geldi. Çift evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü çiftten konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
2009 Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Demirel ve Türkiye milli takımının eski kalecisi Volkan Demirel, 2010 yılında dünyaevine girmişti.
İki çocukları var
Ünlü çift, Şubat 2014’te Yade ve Ağustos 2017’de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.
Herkesin örnek çift olarak gördüğü Volkan ve Zeynep Demirel’in ayrılık haberi geldi.
14 yıl sürdü
Atakaş Hatayspor’un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini bitiyor.
Sabah gazetesinin köşe yazarı Bülent Cankurt’un iddialarına göre, ünlü çiftin aşkına nazar değdi.
Daha önce boşanmak isteyen Zeynep Demirel, Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti.
Bu defa ise kararlı olan Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.
“KARŞILIKLI KAHVEMİZİ İÇİYORUZ”
Teknik direktör Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.
Volkan Demirel’in paylaşımında, “Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz :))” ifadelerini kullandı.
21 Eylül 2010 tarihinde dünyaevine giren ünlü çift, evliliklerinin 14. yılını kutluyor. Çiftin Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu bulunuyor.