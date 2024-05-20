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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor

Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mayıs 2024 - 13:52

Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel’den kötü haber geldi. Çift evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü çiftten konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 1

2009 Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Demirel ve Türkiye milli takımının eski kalecisi Volkan Demirel, 2010 yılında dünyaevine girmişti.

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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 2

İki çocukları var

Ünlü çift, Şubat 2014’te Yade ve Ağustos 2017’de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.

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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 3

Herkesin örnek çift olarak gördüğü Volkan ve Zeynep Demirel’in ayrılık haberi geldi.

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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 4

14 yıl sürdü

Atakaş Hatayspor’un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini bitiyor.

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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 5

Sabah gazetesinin köşe yazarı Bülent Cankurt’un iddialarına göre, ünlü çiftin aşkına nazar değdi.

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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 6

Daha önce boşanmak isteyen Zeynep Demirel, Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti.

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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 7

Bu defa ise kararlı olan Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.

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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 8

“KARŞILIKLI KAHVEMİZİ İÇİYORUZ”

Teknik direktör Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.

Volkan Demirel’in paylaşımında, “Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz :))” ifadelerini kullandı.

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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 9

21 Eylül 2010 tarihinde dünyaevine giren ünlü çift, evliliklerinin 14. yılını kutluyor. Çiftin Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu bulunuyor.

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Evliliklerine nazar değdi! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor - Sayfa 10
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