7 milyon asgari ücretli bekliyor… 3’üncü toplantı başladı

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü Toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi.

Son olma niteliği taşıyan toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı. Komisyonun ilk toplantısı 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bakanlık binasında, ikinci toplantı ise işçi heyetini temsil eden TÜRK-İŞ’te gerçekleşmişti.

TİSK BAŞKANI AKKOL: ÇALIŞANLARIN DA RIZASIYLA 3’LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZ

Toplantı öncesinde ev sahibi olarak açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Akkol, asgari ücretin tespitine ilişkin oldukça zorlu bir süreç yönetildiğini dile getirerek, “Çalışanların görüşlerini alıyoruz, anketler yapıyoruz. Bakanlığımızın anketi vardı. Oradan çok istifade ettik. Etmeye de devam ediyoruz. 10 binlerce satır veri analiz ettik, etmeye de devam ediyoruz. Küçük, orta ve büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Görüşlerini, taleplerini, önerilerini, eleştirilerini alıyoruz. Kamunun, sivil toplum ve meslek örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı” dedi.

“ÇALIŞANLARIN DA RIZASI İLE ÜÇLÜ BİR İMZA ARAYIŞINDAYIZ”

Asgari ücret konusunda bu yıl üçlü imza istediklerini ifade eden Akkol, “Kamunun imzaladığı, çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ’in ve işverenlerin de imzaladığı üçlü bir mutabakata ihtiyacımız var. Dünya, ülkemiz kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin hala ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllar görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, destek versin, çalışanların da rızası ile üçlü bir imza arayışındayız. Bu sene altını çizdiğimiz konu üçlü imza oldu” diye konuştu.

“SEVİNDİRİCİ HABER”

Asgari ücretin tek bir mutabakatla bitirilerek gündem konusu olmaktan çıkarmak istediklerini belirten Akkol, “Dengeli bir ücret dedik. Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde, hem bakanlığımızla hem de işçi kesiminin hem de işverenlerin genel bir mutabakatı var. Uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat. Bu sevindirici bir Haber. Çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“VERGİ İNDİRİMİ VEYA TEŞVİK KONUSU BELİRLEYİCİ OLACAKTIR”

Komisyonda herhangi bir rakam önerisi olmadığına dikkati çeken Akkol, “Görüşler, analizler birbirleri ile paylaşılıyor. Bu sene her zamankinden kuvvetli bir veri analizi, anketler, işletme sahiplerinden ve çalışanlardan alınan görüşler var. Bazen bizlere düşük veya yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda rakam zikredilmedi” dedi.

Akkol, açıklamasının ardından 3. toplantıya katılmak üzere salondan ayrıldı.

İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nunun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.

Bakan Bilgin ilk toplantıda şunları söyledi:

Enflasyonist ortamlarda asgari ücretin en alt düzeyde ücret olmak yerine temel ücret olmasıyla ilgilidir. Türkiye’de asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var. Biz enflasyon ve ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Sendikalar burada, teknik çalışmalar yapacaktır.

Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. İşveren ve emekçilere ulaşıldı. Türkiye ekonomisi dün rakamlar açıklandı. Üst üste 3 çeyrek büyüme gerçekleştiren bir ekonomi. Büyürken de küçülürken de değişimler ortaya sorun çıkarabilir. Türkiye ekonomisi üst üste 3 çeyrektir büyüyor. Türkiye’deki dinamizmin içinde olanlar var. Türk girişimcisinin uluslararası düzeyde elde ettiği başarı.

Türk girişimcisi bu başarının altına imza atmıştır. Bu başarı övünme için söylenen bir şey değil. 220 milyar dolara koşan ihracatla kendisini ispat etmiştir. Türk emeğinin niteliğidir. Mühendisinden işçisine ustadan çırağa kadar emeği var. Asgari ücret bu anlamda önem kazanmaktadır. Düzenlemeler bizim için çok değerli olacaktır.

Türkiye ekonomide yaşanan dövizde, kurlarda yaşanan dalgalanmalar belli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro göstergeler onlar değildir. Büyümedir, istihdamdır, kalitedir, sürdürülebilirliğidir, üretim kapasitesinin artışıdır. Döviz önemsiz midir? Önemlidir ama bu dalgalanmalar makro değişimlere bağlı olarak istikrara kavuştuğu zaman daha da ekonominin gücünü ortaya çıkarak değerlerdir.

ANKETLER GERÇEKLEŞTİRDİK

26 şehirde çalışmamızı gerçekleştirdik. Muhtelif sektörlerde bu çalışmayı gerçekleştirdik. İşletmelerin hem sahipleriyle belli oranda da profesyonel yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörler denildiği zaman bir önceki yılla karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimizde yüzde 50’si değişim olmayacağının yüzde 37’sinin yükseliş olacağını yüzde 11’inin de düşüş olacağı yanıtını aldık.

Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74’ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti.

Firma sahiplerinin yüzde 36’sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir.

Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim.

ÇALIŞANLAR 4 BİN LİRA İSTİYOR

2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13’ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir. İşçilerimiz de asgari ücretin artmasının ekonomiyi canlandıracağını düşünmektedir. İşçilerin yüzde 60’ı asgari ücretin artmasının işçilerin işten çıkarılmasına neden olmayacağını söyledi.

Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk-İş Başkanı Atalay Bey, Özgür Bey de makul bir yerde uzlaşacağımız yerde bitirelim çağırısında bulundu, biz de bu görüşteyiz. Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Türkiye sosyal devlettir. Türkiye’nin sendikaları, emekçileri mutlu oldukça Türkiye’nin büyümesi motive olacaktır.

İKİNCİ TOPLANTIDA SÖZ TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY’DAYDI

Türk İş Başkanı Ergun Atalay ikincisi gerçekleştirilen asgari ücret toplantısından hemen önce gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Atalay’ın açıklamaları şöyle:

Bu yapıda şu var. 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisi var. Şimdi biz zaman zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor. Sendikalarla birlikte ortaklaşa toplantı yapıyoruz. 7 milyona yakın insan bunla geçinmeye çalışıyor. Aile olarak bakıldığında 30 milyonun üzerinde bir rakam. Bu insanlar bu masada bulunanların arkadaşları, komşusu.

ASGARİ ÜCRETLİ UYUMUYOR DESEK YERİ

Sendikaların olduğu yerde sözleşme var, sosyal haklar var, ikramiye var. Yüzde 99’u asgari ücretin üstünde ücret alıyorlar. Özellikle otellere baktığınız zaman, sosyal yaşam alanlarına baktığınız zaman, akşam 4-5’ten sonra çalışanların 4’te 3’ü asgari ücretli, bir bölümü asgari ücretli, bir bölümü memur. Asgari ücretli ve dar gelirli son yıllarda uyumuyor desek yeri.

Ortadaki bu ücretleri gözden geçirmek gerekiyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 36. TÜİK enflasyona yüzde 21 diyor. Herkesin önünde rakamlar var. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. 30-35-40’ın üzerinde olan rakamlar var. Gücümüzün yettiği kadar değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan Bey ile konuşup öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili açıklanan konu var. Enflasyon üstünde olan zamları devlet bize veriyor. Enflasyon neyse bize de veriyorlar. Enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif olarak tamamlamak istiyorlar.

BU ÜCRET ÇOK DÜŞÜK

İşverenlerimizin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret çok düşük bir ücret. İnsanlar 15 gün bile geçinemeyecek, bunu herkes biliyor. Vergiden mi başka bir yerden mi telafi ederler bilemiyorum, ben ekonomist değilim. Beklentimizin altında kalacak rakam olursa biz buna katılmayacağımızı söylüyorum.

Bakan Bey’e rakamı söyledim, bundan önceki Maliye Bakanı da biliyor. Toplumun tüm kesimleri bunla ilgili fikir beyan ediyor. Her gün de bir araştırma yapılıyor. Yolda gelirken Gerede’de benzinlik çalışanı ile konuştum, fırındaki kızla konuştum.

Toplumdaki beklenti yüksek. Toplumun mutlu olacağı rakama imza atmak istiyoruz. Yüzde 90’u asgari ücretlinin 10 kişinin altında, yüzde 10’u 10 kişinin üstünde. İşyerlerimiz ihracat yapıyor, iyi kazandıklarını söylüyorlar. Kar, zarar devletin tüm rakamları ellerinde. Zorda olan işyerlerine katkı sağlanması gerekiyor. Vergi ile ilgili sıkıntımız var. Ocak’ta aldığımız ücretin Aralık’ta yüzde 25’ini alamıyoruz.

İnşallah umduğumuz gibi olur, tabiri caizse gazozun gazı kaçmazsa iyi olur. Hayırlı toplantılar.

KOÇ: ÜMİT EDİYORUZ Kİ BU HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLARIZ

Türk-İş’te yapılan ikinci toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Koç, “Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının raporları sunuldu. Üçüncü toplantı Perşembe günü TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek. Orada da çalışmalar, TÜİK’ten gelen raporlar görüşülecek ve değerlendirilecek” diye konuştu.

Toplantının nasıl geçtiği üzerine gelen soruyu yanıtlayan Koç, “İlk açıklamamızda da bahsettik. Konfederasyon başkanımız, Türk-İş başkanı ve bakan en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarı. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Koç, toplantıda yalnızca işveren üzerindeki yükün değil, işçi üzerindeki yüklerin de gündeme getirildiğini vurgulayarak, “Özellikle temennimiz vergi kesintilerini kademeli azaltılması. Ama bu sadece asgari ücret ile çalışanlar için değil, tüm çalışanlarımız için bu konuda çalışma yapılması konusunda mutabakatımız var” değerlendirmesinde bulundu.

CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bugün anlaşılmasa bile gelecek hafta ilan edileceğini düşünüyorum. Toplumun refahı açısından önemli bir unsur.

3700-4000 lira arasında bir rakamın gelmesi neredeyse hemfikir olunan ama adının konmadığı bir süreç

Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle belirtiyor. Çok büyük bir kısım da asgari ücrete yakın çalışıyor.

50 milyon üzerinde bir nüfusu ilgilendiren bir durumdan bahsediyoruz.

Vergiler konusunda bir çalışma yapıldığı ve tekrardan gündeme getirildiği… Asgari ücrete yakın çalışanlar da var… Bunlar üzerindeki vergi yükü de hafifletilirse yüzde 40’a doğru giden vergi dilimleri var…

Bu vergi dilimleri yeniden düzenlenirse beklenti doğrultusunda artış düzenlenmiş olacak.

Hazirandan itibaren düşüşe geçeceğini zaten tahmin ediyoruz. Bu vergilerde bir istisna yapılabilir. Birçok alternatif çalışma var.